Das war die European Aviation Conference 2023

Spannende Diskussionen und Einblicke in die Zukunft des Luftfrachtverkehrs prägten die European Aviation Conference 2023 in Luxemburg. Themen wie die Bedeutung des Frachtverkehrs für die Weltwirtschaft, Handelsentfernungen und die Digitalisierung standen im Fokus.

Die European Aviation Conference 2023 in Luxemburg.

Das Luxembourg Centre for Supply Chain Management (LCL) der Universität Luxemburg war Gastgeber der erfolgreichen Ausgabe 2023 der European Aviation Conference. Die Konferenz fand vom 29. November bis 1. Dezember statt.

Die ersten beiden Tage, die sogenannten Policy Days, boten eine Plattform für bereichernde Diskussionen zu aktuellen Themen der Luftfahrt, während der dritte Tag, der sogenannte Research Day, die Möglichkeit bot, über die diskutierten Themen nachzudenken und sie mit Forschungsmöglichkeiten zu verknüpfen.

Der Schwerpunkt der diesjährigen Konferenz lag auf der Luftfracht. Luxemburg liegt im Herzen Europas und ist die Heimat einer der größten Frachtfluggesellschaften der Welt, Cargolux, die auch der Hauptsponsor der Veranstaltung war. Die letzten Jahre haben sehr deutlich gezeigt, wie wichtig die Rolle der Fracht ist, so dass eine eingehende Diskussion über die Politikgestaltung unmittelbar bevorstand.

Zusammenfassung Tag 1

Die Eröffnungssitzung, die von Andrew Charlton (Aviation Advocacy) geleitet wurde und an der Glyn Hughes (The International Air Cargo Association), Maxim Straus (Cargolux) und Chris Grames (Boeing) teilnahmen, legte den Rahmen fest und berührte die meisten Themen, die im weiteren Verlauf der Konferenz diskutiert wurden.

Wichtig war die Feststellung, dass der Frachtverkehr einen größeren Beitrag zur Weltwirtschaft leistet als der Passagierverkehr. Boeing dominiert den Markt für Frachtflugzeuge, da das Unternehmen bei der Konstruktion seiner Flugzeuge den Frachtgedanken berücksichtige. Frachtunternehmen sehen sich mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, wie lange Wartezeiten an Flughäfen, dem E-Commerce-Markt und dem Mangel an Infrastruktur, um das Wachstum zu unterstützen.

Die Sitzung zum Thema Handel wurde von Cortney Robinson (International Civil Aviation Organization, Icao) geleitet und hatte Brian Pearce (University College London), Steve Altman (NYU) und Selçuk Gençaslan (Turkish Airlines) als Referenten. Die diskutierten Daten zeigten, dass die Welt im Rahmen der Globalisierung kleiner wird.

Zwar dominiert nach wie vor der regionale Handel, aber insgesamt gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Welthandel schrumpft. Vielmehr ist zu beobachten, dass die Handelsentfernungen im Zeitablauf zunehmen. Allerdings sei in den letzten Jahren eine Umkehr der Liberalisierung zu beobachten, während der Protektionismus zunehme.

In der nächsten Session führte Charles Stotler (UM Law) ein Kamingespräch mit Mohamed Khalifa Rahma (Icao), in dem zahlreiche Prioritäten der Icao wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit diskutiert wurden. Auch die Council Aviation Recovery Task Force (Cart) wurde diskutiert, um die aktuelle Dynamik der Branche zu beleuchten. Die Konferenz endete mit einem Aufruf zu einer breiteren Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, um Win-Win-Lösungen für eine effektive Forschung zu finden.

Die Digitalisierung ist ein entscheidender Aspekt des Sektors. Eine Diskussion zu diesem Thema wurde von Glyn Hughes (der Arnaud Lambert, LuxProvide, vertrat) geleitet und umfasste Beiträge von Virginia Cram-Martos (Triangularity, die auch UN/CEFACT vertrat), Steven Pope (ICC Global Trade & Deutsche Post DHL Group), Lucas Fernandez (der Chris McDermott, Champ Cargosystems, vertrat) und Nico De Cauwer (International Port Community System Association).

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/12/adobestock-376188831-3S3Z1z__square__470", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Adobe Stock/ Sikov, nespix"} } Serie Luftfracht-Digitalisierung Bei der Digitalisierung hinkt die Luftfracht im Vergleich zu anderen Logistikbereichen deutlich zurück. Wie sich das ändern soll. 4 Artikel 38 Minuten Zur Serie Inhalt

Der Sektor erlebte seinen 9/11-Moment nach dem Bombenalarm auf einem Flug vom Jemen in die USA, der die Bedeutung von Koordination und durchgehender Transparenz verdeutlichte. Eine wichtige Botschaft ist, dass digitale Transformation bedeutet, sich dem Wandel zu stellen. Es wurden mehrere Bemühungen zur Verbesserung der Standardisierung und des Vertrauens diskutiert, darunter die Verifiable Credentials, die das Vertrauen stärken und den grenzüberschreitenden Handel erleichtern sollen.

Barry Humphreys (BKH Aviation) leitete die Diskussion über Luftverkehrsabkommen. Carlos Bermejo Acosta (GD Move), Mark Bosly (britisches Verkehrsministerium), Vann Chanty (kambodschanische Zivilluftfahrtbehörde, Vertreter des Verbands Südostasiatischer Nationen (Asean)) und Roque Felizardo Da Silva Neto (brasilianische Zivilluftfahrtbehörde, Vertreter der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (Lacac)) nahmen an der Diskussion teil, die die Zunahme regionaler Allianzen hervorhob.

Während in Europa die Liberalisierung in gewissem Maße zurückgenommen wird – aufgrund von Besorgnissen über Eigentum und Kontrolle–, suchen andere Regionen wie Asean und Lacac nach Möglichkeiten für eine engere Integration.

Wouter Dewulf (Universität Antwerpen) leitete zusammen mit David Gillen (University of British Columbia) und Joachim Arts (Universität Luxemburg) eine interaktive Sitzung über die Integration der Lieferkette, an der sich das Publikum aktiv beteiligte. Es wurden Meinungen darüber ausgetauscht, ob es für E-Commerce-Unternehmen besser sei, "asset-light" oder "asset-heavy" zu sein, ob der Einstieg von Maersk in die Luftfracht erfolgreich sein würde oder nicht und wer von Unsicherheiten profitiere. Einigkeit herrschte darüber, dass Daten das "neue Öl" sind.

In der letzten Sitzung, die von Ken Button (George Mason University) geleitet wurde, diskutierten Gianmaria Martini (Universität Bergamo) und Eric Tchouamou Nyoja (Universität Huddersfield), wie der globale Süden am besten integriert werden kann. Es ist klar, dass der Appalachen-Effekt vermieden werden muss, um eine weitere Ausbeutung des globalen Südens zu verhindern und sicherzustellen, dass er von der Globalisierung profitiert. Die Rolle der Geographie und des Zugangs zu Wasserwegen wurde hervorgehoben.

Zusammenfassung Tag 2

In der Eröffnungssitzung führte Thomas Immelmann (Hochschule Bremen) in die Martin Kunz Lecture ein und übergab das Wort an Thomas Klein (Cargolux), der die Entwicklung des Sektors in den letzten Jahren darstellte. Während die Luftfracht bis zum Jahr 2000 eine doppelt so hohe Wachstumsrate wie das BIP aufwies, hat sich der Trend seitdem umgekehrt. Das Wachstum der Dienstleistungen ist eine Herausforderung. Eine andere sei die Achterbahnfahrt der Treibstoffpreise. Er wies auf die starke Saisonalität hin und beleuchtete die Rentabilitätsberechnungen, insbesondere während Covid.

Simon Wright (The Economist) interviewte anschließend Filip Cornelis (DG Move) aus der Ferne. Während der Güterverkehr bis zur Coronan-Pandemie kein Thema war, ist er nun zu einem strategischen Thema geworden. Eine spezifische Güterverkehrspolitik sei jedoch nicht notwendig und sollte in die breitere Diskussion integriert werden. Da die Ansichten der Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich sind, ist es wichtig, eine gemeinsame Basis zu finden.

Frachtgut am Flughafen Hong Kong. © dpa / May James { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/03/frachtchina_5375f338c1e90a3a0f5be419a3895be8__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ May James"} } Frachtgut am Flughafen Hong Kong. © dpa / May James

Zu diesem Zweck arbeiten sie an gemeinsamen Standards, die soziale Rechte, gleiche Wettbewerbsbedingungen, Nachhaltigkeit und so weiter umfassen. Einige europäische Spediteure stoßen an die Grenzen ihres Wachstums innerhalb der EU. Nachhaltiger Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF) scheint ganz oben auf der Agenda zu stehen, mit klaren Zielen und Strategien für die kommenden Jahre. Es entstand eine Diskussion über den Flughafen Schiphol und die Bedeutung eines ausgewogenen Ansatzes.

Die Präsentation der OECD/ITF wurde von Luis Martinez und Andrea Papu Carrone vorgetragen, die betonten, dass die derzeitigen Ambitionen nicht ausreichen und ein hohes Maß an Ehrgeiz erforderlich ist, um die Ziele zu erreichen. Insgesamt zeigen die Prognosen, dass der Personenverkehr zunehmen wird, während der Güterverkehr leicht zurückgehen wird.

Die einzige kurzfristige Lösung sei daher das Nachfragemanagement. Ein wichtiger Zielkonflikt ergibt sich aus der Verschiebung der finanziellen Anreize zugunsten der Liquidität, das heißt die Unternehmen verlagern ihre Investitionen von den Aktiva (das heißt weniger Lagerhaltung und Bestände) auf den Transport (und damit auf die Luftfracht).

Dies bildete den Rahmen für eine Diskussion über die Auswirkungen des Klimawandels, die von Anna Straubinger (ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) moderiert wurde und an der Marcos Gonzalez Alvarez (DG Clima), Stefan Grebe (CE Delft), Laurent Donceel (A4E – Airlines for Europe) und Bill Hemmings (Rosetta Advisory Services) teilnahmen.

Die Veranstaltung begann mit einem Zitat der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen: "Kohlenstoffemissionen müssen einen Preis haben. Jeder Einzelne und jeder Sektor wird seinen Beitrag leisten müssen." Es wurde darauf hingewiesen, dass der Frachtverkehr 15 Prozent der weltweiten Luftverkehrsemissionen ausmacht und dass Zweidrittel der Klimaauswirkungen des Luftverkehrs auf Nicht-CO2-Emissionen zurückzuführen sind. Es scheint, dass wir uns den natürlichen Grenzen der Treibstoffeffizienz nähern, was darauf hindeutet, dass die Technologie möglicherweise keine weiteren Durchbrüche bieten kann.

Eine Aufstockung des SAF ist daher dringend erforderlich. Die vier Komponenten des "Fit for 55"-Programms wurden überprüft. Das Ziel ist ein globaler Kohlenstoffpreis. Die Frage der Besteuerung wurde vertieft. Während die EU Flugtreibstoff nicht besteuert, erhebt Großbritannien eine differenzierte Fluggaststeuer und viele Länder besteuern Flugtreibstoff auf nationaler Ebene. Interessanterweise haben die USA ein Vetorecht gegen eine solche Steuer in der EU, obwohl es in den USA eine ähnliche Steuer gibt.

Die infrastrukturellen und operationellen Herausforderungen wurden in der anschließenden Diskussion unter der Leitung von Anne Lange (Frankfurt University of Applied Sciences) erörtert. Zu den Referenten gehörten Marcus Bezold (Lufthansa Cargo), Ram Menon (Wallenborn Gruppe) und Daniel Kohl, Direktor (Luxembourg's Cluster for Logistics – C4L).

Der Trucking-Sektor ist stark fragmentiert und hat bei der Digitalisierung keine großen Fortschritte gemacht. Außerdem steht er unter starkem Druck, die Flotte zu modernisieren, zum Beispiel von Euro fünf auf Euro sechs umzustellen, obwohl die Vorteile minimal sind und die Kosten nicht gerechtfertigt werden können. Auch der Umstieg auf Elektrofahrzeuge stellt angesichts der derzeitigen Wirtschaftlichkeit der vorhandenen Technologie eine Herausforderung dar. Ökobilanzstudien zu bestimmten Entscheidungen (zum Beispiel Ersatz von Paletten durch Leichtpaletten) sollen hier mehr Klarheit schaffen.

Benjamin Bierwirth (Frankfurt University of Applied Sciences und Avistics) leitete die Sitzung zum Thema Drohnen mit Tiago Lopes (Europäische Investitionsbank), Luc Antoon (Skeyes Belgian Air Traffic Control) und Vincent Pedrini (Luxembourg Drone Federation) als Referenten.

Das Drohnen-Ökosystem wächst und umfasst Aspekte wie Fracht, Passagiere, Dual-Use, Überwachung, MRO, Flugbetrieb, ATM, Bodeninfrastruktur und IT. Es besteht ein zunehmender Bedarf an Standardisierung und Harmonisierung, um das Wachstum des Sektors zu erleichtern und zu unterstützen.

Die Herausforderung besteht darin, die drei Elemente der Gleichung gleichzeitig zu lösen: Sicherheit, finanzielle Stabilität sowie Regulierung und Politik. Es hat den Anschein, dass die weitere Entwicklung in der EU begrenzt sein könnte und dass die Akteure auf der Suche nach Standorten sind, an denen die regulatorische Aufsicht lax ist. Benjamin spielte im Namen von Irena Deville (Dronamics) ein Video ab, in dem Black Swan, die erste Frachtdrohne der Welt, vorgestellt wurde.

Der zweite Tag endete mit einer Podiumsdiskussion zum Thema "Hat die Liberalisierung ihren Höhepunkt erreicht?" unter dem Vorsitz von Ian Kincaid (Intervistas Consulting), bei der Barry Humphreys (BKH Aviation) und Mark Rodmell (European Civil Aviation Conference) für das Team "Peaked" und Brian Pearce (University College London) und Steven Truxal (Universität Leiden) für das Team "Liberalization Will Continue" sprachen. Beide Seiten brachten überzeugende Argumente vor, dennoch konnte das letztgenannte Team die Debatte für sich entscheiden.

Zusammenfassung Tag 3

Der Forschungstag begann mit einer Grundsatzrede von Tae Hoon Oum (University of British Columbia) über die zukünftigen Anforderungen an die Verkehrsforschung, in der er einen Überblick über das sich verändernde globale wirtschaftliche und politische Umfeld gab, das für Fragen der Luftverkehrspolitik entscheidend ist.

Die von Benny Mantin (Universität Luxemburg) moderierte Podiumsdiskussion gab einen Überblick über einige der Erkenntnisse der vorangegangenen zwei Tage und eröffnete eine Diskussion mit Podiumsteilnehmern mit unterschiedlichem Hintergrund: Cortney Robinson (Icao), David Gillen (University of British Columbia), Charles Stotler (University of Mississippi) und Achim Czerny (The Hong Kong Polytechnic University).

Der Forschungsbedarf wurde deutlich und es entwickelte sich eine Diskussion über die Bedeutung und den Beitrag von Passagieren zum Welthandel, wobei der Schwerpunkt auf Freizeit- und Geschäftsreisenden lag. Zu den Kernthemen künftiger Forschung gehören die Rolle der Technologie (Triebwerke, Treibstoff, Drohnen, Luftschiffe), die Besteuerung und die Einbeziehung verhaltensökonomischer Aspekte in diesem Bereich, die Finanzierung (Infrastruktur, Treibstoff, fixe vs. variable Kosten) und die Nachfrage nach Passagieren vs. Fracht.

Eine Grundsatzrede von Steven Truxal (Universität Leiden) mit dem Titel "EU air regulation under review: what's on the horizon?" gab einen Überblick über die EU-Luftregulierung, wobei sieben wichtige Punkte angesprochen wurden: (1) staatliche Beihilfen, (2) horizontale Leitlinien im Zusammenhang mit Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU.

Die ersten beiden Punkte wurden bereits abgeschlossen. Die nächsten fünf stehen noch aus: (3) die Verordnung über Luftverkehrsdienste, die auf die Verordnung 1008/2008 zurückgeht und aktualisiert werden muss, wobei Themen wie finanzielle Solidität, Eigentum und Kontrolle, UAS, Flugbeschränkungen in Krisenzeiten, gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien und so weiter behandelt werden könnten.

(4) Die Verordnung über die Zuweisung von Slots – 793/2004, (5) die Energiebesteuerungsrichtlinie in Verbindung mit 2003/96, wobei Kerosin und schweres Heizöl nicht mehr vollständig von der Steuer befreit sind, (6) die Sorgfaltspflichtrichtlinie, die einen Bezug zur Nachhaltigkeit aufweist, und (7) die Fluggastrechteverordnung, die eine Überarbeitung der Verordnung 261/2004 und der Verordnung 1107/2006 erfordert.