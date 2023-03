Passagierverkehr in Europa kommt vollständiger Erholung nahe

Das Passagieraufkommen in Europa kam im Januar einer vollständigen Erholung auf das Niveau von vor der Pandemie so nahe wie nie zuvor, teilte die Airports Council International (ACI) mit. Deutschland ist jedoch weiterhin eines der Schlusslichter.

Der monatliche Bericht des ACI zeigt, dass das Passagieraufkommen im europäischen Flughafennetz im Januar um 69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen ist, als die Omicron-bedingten Reisebeschränkungen die Erholung stoppten.

Im Vergleich zum Januar 2019 lag das Passagieraufkommen im Jahr 2023 bei minus elf Prozent, den bisher besten monatlichen Zahlen und damit am nächsten an einer vollständigen Erholung seit Beginn der COVID-19-Pandemie, so ACI.

Etwa "42 Prozent der europäischen Flughäfen haben nun ihr Verkehrsaufkommen von vor der Pandemie wieder erreicht", sagte Olivier Jankovec, Generaldirektor von ACI Europe, und fügte hinzu, dass die Gruppe davon ausgeht, dass weitere Flughäfen "in den kommenden Monaten denselben Meilenstein erreichen werden." Und fügte hinzu: "Im Moment konzentrieren wir uns darauf, uns auf die Hochsaison im Sommer vorzubereiten".

Deutschland weiter Schlusslicht

Der EU+-Markt – zu dem die Europäische Union, das Vereinigte Königreich, die Schweiz und die EWR-Länder gehören – führte das Wachstum mit einem Anstieg des Passagieraufkommens um 82 Prozent im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Die höchsten Zuwächse wurden im Vereinigten Königreich (plus 128 Prozent), Irland (plus 115 Prozent) und Zypern (plus 111 Prozent) verzeichnet.

Passagiere am Düsseldorfer Flughafen. © DPA / Roberto Pfeil

Im Vergleich zu den Werten vor der Pandemie erreichten oder übertrafen elf nationale Märkte im Januar eine vollständige Erholung, so der Bericht. Wobei die Flughäfen in Portugal und Zypern an erster Stelle standen, während Deutschland zusammen mit der Slowakei, Slowenien, und der Tschechischen Republik die Schlusslichter bildeten.

"Dies spiegelt einen Mix von Faktoren wider, einschließlich der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der fehlenden Durchdringung oder des Verlustes von Low-Cost-Verkehr", erklärte ACI. Obwohl der Verkehr auf Flughäfen in Armenien (plus 70 Prozent), Georgien (plus 49,2 Prozent) und in geringerem Maße in der Türkei (plus 47,9 Prozent) von kriegsbedingten Verkehrsverlagerungen profitierte.

Trotz des rückläufigen Passagieraufkommens an den Flughäfen blieb das Passagieraufkommen in Russland im Januar 2023 mit einem Plus von 6,6 Prozent über dem Niveau von vor der Pandemie, wobei sich die Flugbewegungen auf den Inlands- und Nicht-EU+-Markt verlagerten.

Istanbul hat laut ACI im Januar mit 5,64 Millionen Passagieren seinen Status als verkehrsreichster europäischer Flughafen zurückerobert, gefolgt von London-Heathrow (5,49 Millionen), Paris-CDG (4,72 Millionen), Madrid (4,43 Millionen) und Amsterdam-Schiphol (3,9 Millionen).