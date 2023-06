Europas Geschäftsluftfahrt: Entwicklungen, Kritik und Perspektiven

Der Beitrag der Business Aviation zum Wirtschaftswachstum und zur Anbindung an den Luftverkehr ist unbestritten. Dennoch ist dieses Segment der Zivilluftfahrt von der Forschung am wenigsten untersucht worden und die vorhandene Forschung konzentriert sich hauptsächlich auf Fragen des technischen Managements (Pantelaki und Papatheodorou, 2022).

Laut des jährlichen Berichtes der European Business Aviation Association (2023) erleichterte der Business-Aviation-Sektor 2022 die Luftverkehrsverbindungen zwischen 1496 europäischen Verkehrsflughäfen. Die fünf meistgenutzten Flughäfen hierbei waren Paris-Le Bourget, Nizza, Genf, Farnborough und London-Luton.

Darüber hinaus sorgt die Geschäftsluftfahrt direkt und indirekt für 449.000 Arbeitsplätze in Europa und generiert eine jährliche Wirtschaftsleistung von rund 99,9 Milliarden Euro.

Obwohl dies nur ein kleiner Überblick ist, erlebte der Sektor (abgesehen von reinen Frachtflügen) zwischen April 2020 und Juli 2022, also mitten in der Corona-19-Pandemie, einen beispiellosen Aufschwung – ganz im Gegensatz zur kommerziellen Luftfahrt, die enorme Umsatzeinbußen hinnehmen musste, ihre Flugrouten deutlich kürzte und/oder gar am Boden blieb.

Anfang diesen Jahres war die europäische Geschäftsluftfahrt gegenüber 2019 um sieben Prozent gewachsen (Eurocontrol, 2023). Saisonale Effekte beeinflussen auch diese Branche, wobei die Frühlings- und Sommermonate das höchste Verkehrsaufkommen verzeichnen. Beeinflusst wurde dies zudem durch beliebte Sommerziele wie Palma, Mykonos und Malaga, die 2021 zu einem Anstieg der Flüge um 40 Prozent beitrugen (Eurocontrol, 2021).

Wachsende Zahl an Freizeitpassagieren

Die Zahlen reichen jedoch nicht aus, um andere zugrunde liegende Mechanismen und Perspektiven zu interpretieren. Da die Betreiber von Privatjets vor allem aus Datenschutzgründen keine Daten über ihre Passagiere zur Verfügung stellen, ist eine genaue Analyse der Reisezwecke und -muster schwierig.

Anekdotische Belege aus der Branche deuten jedoch darauf hin, dass eine wachsende Zahl von Passagieren nicht nur aus geschäftlichen Gründen, sondern auch aus Freizeitgründen – oder aus beiden Gründen – mit Privatjets reist (Jetex, o.J.).

Die Einschränkungen und/oder das Fehlen von Verbindungen kommerzieller Fluggesellschaften während der Corona-19-Pandemie haben dies begünstigt. In vielen Fällen wurden dabei neue Kunden zu Stammkunden, die die Flexibilität, den Komfort und die Erreichbarkeit exklusiverer Ziele genießt. So wird Komfort von den Fluggästen auch im Generellen in der Post-Covid-19-Ära (Iata, 2022) hoch geschätzt.

Passagiere bei Globe Air © Globe Air

Darüber hinaus haben die drastischen Veränderungen der Arbeitsbedingungen während der Pandemie Dinge wie Telearbeit und flexible Arbeitszeiten gefördert. Auch mit dem Ziel die Work-Life-Balance zu verbessern und die Profile des "Bleisure"-Reisenden (Farnborough Airport, 2023) und des digitalen Nomaden (SmartBrief, 2023) neu zu beleben. Beide Arten von Reisenden sind keine neuen Marktsegmente, aber sie finden heute ein günstigeres Umfeld vor, um sich zu entwickeln.

In den letzten Jahren wurden in der Business Aviation innovative Lösungen entwickelt, die der Logik der Sharing Economy folgen. In diesem Zusammenhang haben beispielsweise Netjets und Jet Linx, der weltweit größte und zweitgrößte Betreiber von Geschäftsflugzeugen, Apps veröffentlicht. Hier können sich Besitzer von Privatjets und Jet-Card-Mitglieder für die gemeinsame Nutzung von Privatjets vernetzen (Businesswire, 2023; Jet Linx, o. J.). Eine Win-Win-Situation: Der Flugzeugbesitzer profitiert vor allem von den Kosteneinsparungen beim Flugmanagement, während das Jet-Card-Mitglied von erschwinglichen Privatflügen und dem Komfort profitiert.

Aus diesen Trends ergeben sich unter anderem zwei wichtige Beobachtungen. Erstens, ob und wie sich dies auf das Profil der Passagiere in der Geschäftsluftfahrt auswirken und zweitens, welche Auswirkungen dies auf den Klimawandel haben wird.

Um diese Fragen beantworten zu können, müssen wir zunächst den europäischen Markt für die Geschäftsfliegerei kartieren. Im Jahr 2022 waren 20 Prozent der europäischen Geschäftsflugzeuge in Deutschland registriert, zwölf Prozent im Vereinigten Königreich und neun Prozent in Frankreich (Global Sky Media, 2022).

Laut McKinsey & Company (2021) stützen einige kommerzielle Fluggesellschaften ihre Rentabilität auf Geschäftsreisende, die sowohl in der Business als auch in der Economy Class reisen. Dabei sind es vor allem bestimmte Schlüsselfaktoren, die die Charakteristika der Reisenden, wie wir sie heute kennen, beeinflussen. Dazu gehört die Bevorzugung von Privatjetflügen aufgrund bekannter Vorteile, aber auch der Rückgang von Geschäftsreisen im Allgemeinen aufgrund flexiblerer Arbeitsbedingungen – etwa der Ersatz von Meetings durch Online-Calls.

Immer mehr Länder wollen Geschäftsflugverkehr einschränken

Die Geschäftsluftfahrt wird traditionell mit Berühmtheiten und Superreichen in Verbindung gebracht, siehe zum Beispiel Taylor Swift und Elon Musk. Deren Privatjetflüge durch den mittlerweile eingestellten Twitter-Account Celebjets (der einem Codierstudenten der University of Central Florida gehörte) und ihren Instagram-Accounts ständig unter Beobachtung standen. In diesem Zuge wurden sie wegen ihres ökologischen Fußabdrucks heftig kritisiert.

Umweltorganisationen wie Greenpeace, Transport and Environment und Extinction Rebellion lehnen den Betrieb von Geschäftsflugzeugen strikt ab. Sie drängen die politischen Entscheidungsträger immer wieder zu einem sofortigen Verbot von Flügen mit Privatjets.

Transport and Environment (2021) schätzte die Emissionen von Privatjets pro Passagier und kam zu dem Schluss, dass sie zwischen fünf und 14 Mal schädlicher für die Umwelt sind als kommerzielle Flüge und 50 Mal schädlicher als Züge.

Um die Auswirkungen des Geschäftsflugverkehrs auf die Umwelt zu verdeutlichen, wurden die geschätzten 5,3 Millionen Tonnen CO2, die in den letzten drei Jahren von Privatjets ausgestoßen wurden, mit den jährlichen Emissionen Ugandas verglichen.

In diesem zögerlichen Klima standen die europäischen Länder der Business Aviation skeptisch gegenüber und überlegten sich Maßnahmen, um das künftige Wachstum des Sektors zu bremsen.

Während die Beschränkung des Ausbaus von Flughäfen insbesondere in der kommerziellen Luftfahrt eine häufig angewandte und typische Politik der Angebotssteuerung ist, schienen die Maßnahmen im Fall der Geschäftsreiseluftfahrt eine direktere Wirkung zu haben.

In Belgien beispielsweise hat der Ministerrat auf Vorschlag des Mobilitätsministers beschlossen, ab dem 1. April eine aktualisierte Methode zur Schätzung der Landegebühren am Flughafen Brüssel-National einzuführen. Diese gilt für Flugzeuge die weniger als 500 Kilometer zum oder vom Flughafen fliegen, um die Lärm-, Stickoxid- und CO2-Emissionen zu reduzieren (AINonline, 2022).

Eine geparkte Cessna Citation Excel. © AirTeamImages.com / Simone Ciaralli

Es sei darauf hingewiesen, dass Geschäftsflugzeuge bisher von der Lärmkontingentierung ausgenommen waren. Diese Politik spiegelt jedoch einen breiteren Ansatz gegenüber anderen Akteuren der Zivilluftfahrt wider. Den Autoren liegen keine Informationen über die Wirksamkeit dieser Maßnahme vor, und es ist noch zu früh, um die Auswirkungen auf die Geschäftsluftfahrt in vollem Umfang zu beurteilen.

Aus ähnlichen Gründen wie am Flughafen Brüssel-National kündigte die niederländische Regierung Anfang April Pläne für ein Nachtflugverbot, ein Verbot für Privatjets und kleine Geschäftsflugzeuge ab 2025 am Flughafen Amsterdam-Schiphol an (AINonline, 2023). Wenige Tage später entschied ein niederländisches Gericht gegen diese Entscheidung, da die Regierung nicht das richtige Verfahren eingehalten hatte (Euronews.green, 2023).

Im Jahr 2022 begannen auch in Frankreich Diskussionen über die Geschäftsfliegerei. Umweltschützer drängten auf ein Flugverbot für Geschäftsreiseflugzeuge. Doch der Verkehrsminister kündigte für 2024 eine Neubewertung des "Ökobeitrags" für die private kommerzielle Luftfahrt mit einer Erhöhung der Treibstoffsteuer für die private Luftfahrt um 70 Prozent an (LeMonde, 2023). Werden diese Maßnahmen ausreichen, um den Geschäftsreiseflugverkehr einzudämmen?

Feld der Initiativen und Innovationen ist breit gefächert

Das ist schwer zu beantworten, da die Industrie nach Lösungen sucht und diese auch existieren. Es sei darauf hingewiesen, dass es in ganz Europa rund 900 Flughäfen gibt, die ausschließlich für die Geschäftsluftfahrt genutzt werden (EBAA, 2019). Und in vielen Fällen sind diese Flughäfen sogar besser für die Bedürfnisse von Geschäftsflugzeugen ausgestattet als Verkehrsflughäfen. Sie sind daher attraktivere und "einfachere" Ziele für die Betreiber von Privatjets.

Wie sollte die Branche in diesem turbulenten Umfeld reagieren? Die European Business Aviation Association (2023b) argumentiert, dass die Ziele der Europäischen Kommission sehr ehrgeizig sind. Diese schreiben eine um zwei Prozent höhere Treibstoffeffizienz zwischen 2020 und 2030, und die Senkung der Kohlendioxidemissionen bis 2050 auf Null, vor.

Darüber hinaus wirft die Ebaa Greenpeace vor, irreführende Daten zu verbreiten und zu behaupten, dass die Geschäftsluftfahrt nur um 64 Prozent statt um sieben Prozent zugenommen habe. Zudem werden die massiven Anstrengungen, die unternommen werden, um die Geschäftsluftfahrt kohlenstoffärmer zu machen, betont.

Zu den Maßnahmen gehören technologische Verbesserungen bei der Entwicklung von Flugzeugen mit leichteren Materialien, treibstoffeffiziente Triebwerke, die Verwendung nachhaltiger Flugkraftstoffe, betriebliche Verbesserungen und eine modernisierte Infrastruktur. Hinzu kommen marktorientierte Maßnahmen wie Steuern, Abgaben und Zuschläge (als letztes Mittel).

Insbesondere Geschäftsflugzeuge werden als erster Schritt zur Erprobung neuer Technologien für nachhaltige Antriebssysteme wie Elektro-, Wasserstoff- und Hybridsysteme angesehen, die später auf schwerere Großraumflugzeuge übertragen werden könnten.

Das Feld der Initiativen und Innovationen der Hersteller von Privatflugzeugen ist breit gefächert und basiert auf ihrem Know-how und ihren Ressourcen. SimplifFying (2023) stellt einige repräsentative und vielversprechende Beispiele vor: Ampaire verweist auf die Nachrüstung bestehender Verkehrsflugzeuge mit hybrid-elektrischen Antrieben. Eine Strategie, die auch von Universal Hydrogen und Zeroavia verfolgt wird. Voltaero entwickelt neue hybrid-elektrische Flugzeuge, Eviation vollelektrische Jets und Pashwar selbstaufladende Jets.

Zeroavias Vorstellung des CRJ-Umbaus © Zeroavia

Neben den sektorspezifischen Maßnahmen wirken sich auf europäischer Ebene auch umfassendere Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels im Rahmen der Ziele des Pariser Abkommens auf den Betrieb der Geschäftsluftfahrt aus.

Das "Fit for 55"-Paket der Europäischen Kommission zielt darauf ab, die Netto-Treibhausgasemissionen aus Verkehr, Gebäuden, Landwirtschaft und Abfall bis 2030 um mindestens 55 Prozent (im Vergleich zu 1990) zu senken.

Der Luftverkehr ist einer der Zielsektoren, und eine Reihe von Verordnungen sind für die Leistung des Sektors besonders relevant: (a) ReFuelEU Aviation führt ein wachsendes Mandat für die Verwendung nachhaltiger Flugkraftstoffe ein; (b) die Reform des ETS betrifft die schrittweise Reduzierung der CO2-Zertifikate und die vollständige Abschaffung der kostenlosen Zuteilung für den Luftverkehr bis 2027; und schließlich (c) wird eine Kerosinsteuer eingeführt und bis 2024 schrittweise erhöht.

Diese Maßnahmen gelten jedoch nur für den europäischen Quell- und Zielverkehr, was die Flugkosten für diesen Markt erhöht. Dies führt zu einer "Verlagerung von CO2-Emissionen" und schafft günstige Bedingungen für die Entwicklung des Tourismus in Nicht-EU-Ländern, die ihre Reisekosten niedrig halten können. Denn jene Länder müssen keine Vorschriften einhalten, die sie zwingen, ihre Ticketpreise zu erhöhen (Lufthansa Group, 2023).

Die Mittelmeerländer sind von diesem Phänomen besonders betroffen, vor allem Griechenland, dessen Wirtschaft stark vom Tourismus, einschließlich des Luxustourismus, abhängt. Und ein Dominoeffekt kann sich auf das Hotel- und Gaststättengewerbe auswirken. Papatheodorou (2021) weist auf die Komplexität der Beziehung zwischen Fluggesellschaft, Flughafen und Destination hin Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass Einzellösungen keine signifikanten Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit des Luftverkehrs haben werden.

Finanzielle Anreize für mehr Nachhaltigkeit

Alle Akteure der Luftfahrtindustrie sind sich einig, dass die Dekarbonisierung komplex ist und koordinierte Anstrengungen von Herstellern, Fluggesellschaften, Flughäfen, Regierungen und politischen Entscheidungsträgern erfordert.

Eine Lösung besteht darin, Betreibern von Geschäftsflugzeugen finanzielle Anreize zu bieten, damit sie ihre Flugzeuge mit umweltfreundlicheren Lösungen betreiben oder ihre Flotte auf nachhaltige Flugkraftstoffe, flüssigen Wasserstoff oder Strom umstellen. Bemerkenswert ist, dass es sich hierbei um eine erstklassige Lösung handelt, da gleichzeitig die Anwendbarkeit all dieser Maßnahmen auf größere Flugzeuge untersucht wird, was von der Industrie nachdrücklich unterstützt wird.

Für diejenigen, die argumentieren, dass die Verursacher zahlen müssen, könnte die Besteuerung von sehr vermögenden Privatpersonen und die Einrichtung eines entsprechenden Fonds für grüne Luftfahrt eine gerechtere Verteilung des ökologischen Fußabdrucks gewährleisten. Der Weg zu einem Netto-Null-Fußabdruck bis 2050 ist kein leichtes Unterfangen, und angesichts der Dringlichkeit des Klimawandels versucht die Branche, den Wandel zu beschleunigen – mit Versuch und Irrtum, Befürwortern und Gegnern.

Über die Autorin { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/06/bildschirmfoto-2023-06-06-um-133606-PZjKMv__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Evangelia Pantelaki"} } Dr. Evangelia Pantelaki ist Dozentin für Verkehrsstudien am Centre for Transport & Society (CTS) der University of the West of England, Bristol, Vereinigtes Königreich. E-Mail: evangelia.Pantelaki@uwe.ac.uk