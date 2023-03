Die jüngste Analyse des Luftfahrtanalyseunternehmens "Cirium" zeigt, wie sich der Flugverkehr in verschiedenen Ländern Europas erholt. Dabei landet Albanien mit einem Plus von 18 Prozent im Vergleich zu 2019 an der Spitze. Deutschland belegt dagegen mit einem Minus von 35 Prozent den 34. Platz von 42 betrachteten Ländern.