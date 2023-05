Europas Business-Aviation-Sektor strebt nach grüner Neuausrichtung

Die European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE) in Genf setzt auf Innovationen und Nachhaltigkeit im europäischen Business-Aviation-Sektor. Die Branche kämpft aber auch mit wirtschaftlichen Herausforderungen.

Der europäische Business-Aviation-Sektor zeigt sich auf seiner wichtigsten Jahreskonferenz von seiner umweltfreundlichsten Seite.

Denn die Branche sieht sich mit einem Rückgang der Flüge konfrontiert, der auf den Aufschwung der kommerziellen Luftfahrt und den zunehmenden Druck zu mehr Nachhaltigkeit zurückzuführen ist.

Der Druck auf die Branche wächst sowohl von Seiten der europäischen Regulierungsbehörden, die ihre grüne Agenda vorantreiben wollen, als auch von Aktivisten, die die Branche mit Protesten an Flughäfen ins Visier genommen haben.

Doch auch die Privatjetnutzer machen sich vermehrt Gedanken über den Umwelteinfluss. "Immer mehr Menschen fragen sich, wie nachhaltig ihre Flüge sind", sagt Roman Kok, Sprecher der European Business Aviation Association, einer der Organisatoren der Veranstaltung. "Kunden fragen ihre Fluggesellschaften, ob sie nachhaltigen Flugtreibstoff zutanken können, ob Kompensationsmöglichkeiten angeboten werden."

Die EBACE will nun versuchen, einen positiven Akzent zu setzen, indem sie Innovationen in der Branche vorstellt, mit besonderem Augenmerk auf Bereichen wie elektrische Flugtaxis (eVTOL) und auch nachhaltiger Flugkraftstoff (SAF).

"Die großen Innovationen werden normalerweise zuerst in unserer Branche eingeführt", sagt Kok. "Und später werden sie in der größeren kommerziellen Luftfahrt eingesetzt. Das liegt in der Natur unserer Flugzeuge – sie sind kleiner, es ist einfacher."

Wirtschaftliche Sorgen

Die Branche ist auch von den allgemeinen wirtschaftlichen Problemen in Europa betroffen, da viele potenzielle Kunden zögern, Geld für den Kauf oder das Chartern von Privatjets auszugeben, die eher als Luxus denn als Notwendigkeit angesehen werden.

"Das makroökonomische Umfeld nach der Covid-Krise hat sich deutlich verschlechtert: Probleme in der Lieferkette, Inflation, höhere Zinsen, geopolitische Konflikte und Spannungen", sagt Richard Koe, CEO von Wingx, einem Marktforschungsunternehmen, das sich auf die Geschäftsluftfahrt spezialisiert hat.

Eine Privatmaschine vom Typ Cessna 525 Citation CJ1 startet vom Flugplatz Egelsbach in Hessen. © dpa / Boris Roessler

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2014/10/a00a000_c250a5cda7964c0061d0df2d738c57ae__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Boris Roessler"} }

Die Daten von Wingx zeigen, dass die Zahl der Flüge mit Geschäftsflugzeugen in Europa im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa sechs Prozent zurückgegangen ist.

Unmittelbar nach der Pandemie erholte sich die Geschäftsluftfahrt schneller als der kommerzielle Luftverkehr und ließ die Auftragsbücher der Flugzeughersteller anschwellen, da mehr wohlhabende Reisende Privatjets nutzten, um überfüllte Flughäfen und Umsteigeverbindungen zu vermeiden.

Steigende Zinsen und wirtschaftlicher Druck werfen jedoch Fragen über die anhaltende Nachfrage nach Privatflugzeugen auf, selbst wenn die Hersteller von Business-Jets ihre Produktion bis 2023 erhöhen.

"Man sieht sofort, dass es eine Parallele zu unserer Branche gibt, wenn die Wirtschaft nicht so stark wächst. Das ist für uns der wichtigste Indikator, warum wir nicht mehr so stark wachsen werden wie in den Jahren 2017 und 2018", sagt Kok.

Die European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE), die diese Woche in Genf stattfindet, bringt die gesamte Branche zusammen, von Brokern über Flugzeughersteller bis hin zu Triebwerksherstellern.

Viele von ihnen stehen in Europa wegen ihrer Rolle in einer Industrie, die exzessive Emissionen für die globale Elite produziert, unter scharfer Beobachtung. Es wird erwartet, dass sich Aktivisten auch vor der Messe in Genf versammeln werden, um auf die wachsende Zahl von Privatjetflügen inmitten einer sich verschärfenden globalen Klimakrise aufmerksam zu machen.