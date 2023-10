Europäischer Flugverkehr: Verkehrsrückgang nach starkem Sommer

Die aktuellen Verkehrszahlen im europäischen Flugverkehr zeigen einen Rückgang des Verkehrs nach einem geschäftigen Sommer, wie Eurocontrol im Verkehrsbericht darstellte. Jedoch wurden immer noch über 31.000 Flüge pro Tag verzeichnet, was einem Anstieg von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Im September erreichte die Anzahl der Flüge in Europa 93 Prozent des Niveaus von 2019. In den ersten acht Tagen im Oktober lag die Recovery-Rate bei 95 Prozent. Die 40 größten Flughäfen Europas begrüßten im August 133 Millionen Passagiere, was einem Anstieg von 13 Prozent gegenüber August 2022 entspricht.

Zwar sind die Verzögerungen gesunken, aber die Pünktlichkeit der Flüge war immer noch schlechter als im Jahr 2019. Bislang sind 74,5 Prozent der Flüge innerhalb von 15 Minuten nach Plan angekommen. Laut ACI Europe sind die Passagierzahlen um 13 Prozent im August gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen, die Anzahl der Flüge ist um zehn Prozent gestiegen.

Der durchschnittliche Kerosinpreis betrug am 6. Oktober 2,93 US-Dollar pro Gallone und sank damit um sieben Prozent im Vergleich zu vor zwei Wochen. Die aktuellen Preise sind um zwei Prozent im Vergleich zum Jahresbeginn gestiegen.