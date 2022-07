as

Kurzmeldung Die meisten europäischen Flugausfälle gibt es aktuell in Deutschland

Deutschland liegt bei der Anzahl der Flugstreichungen momentan auf dem ersten Platz in ganz Europa, wie eine Analyse von Mabrian ergibt. Untersucht wurde, ob Flüge, die am 14. Juni geplant wurden, bis zum 5. Juli gestrichen wurden. Geflogen werden sollte im Zeitraum vom 1. bis zum 15. Juli. Die meisten Flugstreichungen, nämlich fast 1500, gab es in Deutschland. Das Vereinigte Königreich kommt mit 1060 Streichungen auf Platz 2.