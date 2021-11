Europäische Luftfahrt fordert weltweite Solidarität wegen CO2-Abgabe

Der europäische Luftfahrtsektor will nicht alleine die Pariser Klimaziele verfolgen. Daher fordern mehrere Organisationen eine breite globale Beteiligung der Fluggesellschaften an den CO2-Zielen.

Der europäische Luftfahrtsektor fordert am Ende der Klimakonferenz in Glasgow eine breitere Übernahme der Dekarbonisierungsziele, die auf der Icao-Versammlung 2022 vereinbart werden sollen. Johan Lundgren, CEO von Easyjet und Vorsitzender der Airlines for Europe (A4E), sagte: "Im Februar dieses Jahres hat die europäische Luftverkehrsbranche einen Weg für eine deutliche Reduzierung der CO2-Emissionen bis 2030 und bis 2050 aufgezeigt."

Aufbauend auf dem Pariser Abkommen und dem europäischen Green Deal sollen, so Lundgren, alle Flüge innerhalb der EU, des Vereinigten Königreichs und der EFTA bis 2050 netto null CO2-Emissionen aufweisen. "Unser Sektor ist von Natur aus ein globaler Sektor, daher ermutigen wir andere, diesem Beispiel zu folgen", sagte Lundgren weiter. Die Organisationen ASD, Canso, Era und A4E veröffentlichten diesen Appell gemeinsam.

Unterschiedliche Regelungen

Hintergrund der Aufforderung sind die unterschiedlichen Ziele der Emissionsreduktion in verschiedenen Teilen der Welt. Das von der EU-Kommission vorgelegte Klimapaket "Fit for 55" stößt bei den europäischen Fluggesellschaften aus diesem Grund auf ein geteiltes Echo, da andere Airlines weniger von den Maßnahmen betroffen seien und daher Wettbewerbsvorteile hätten.

Die UN-Luftfahrtorganisation Icao hatte 2016 in Montreal ein globales CO2-Kompensations-System für den Luftverkehr beschlossen. Doch das Corsia (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) genannte Klimaschutzinstrument wurde zuletzt in einer Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) als zu schwach zur Erreichung der Klimaziele bezeichnet.