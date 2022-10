Einer Mitteilung des Bahnzusammenschlusses CER zufolge wird es in Zukunft weniger Probleme mit Anschlusszügen bei internationalen Reiseketten geben. Darauf verständigten sich 15 europäische Bahngesellschaften. Etwas Ähnliches gibt es bereits innerhalb der Railteam-Allianz (acht Bahnen) und nennt sich Hotnat (Hop on next available train)