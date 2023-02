Europa vor Konsolidierungswelle bei Fluggesellschaften

Ita geht an Lufthansa, Tap vielleicht auch. Aber was wird aus Übernahmekandidaten wie Air Europa, Easyjet, Wizz Air oder SAS? Noch ist unklar, wie die Konzerne die kleineren Konkurrenten unter sich aufteilen könnten. Aber es gibt Tendenzen.

Die portugiesische Regierung, der die Fluggesellschaft Tap gehört, zieht einen vollständigen oder teilweisen Verkauf der Airline in Betracht. Bislang war bekannt, dass zumindest die Lufthansa Interesse an der Star-Alliance-Partnerin hat.

Portugal verlange bei dem Verkauf von potenziellen Käufern die Zusage, das Verkehrsaufkommen der Airline über einen Zeitraum von fünf Jahren um 50 Prozent zu steigern, weiß nun auch Ryanair-Group-Chef Michael O'Leary zu den Verkaufsabsichten der Portugiesen zu berichten. Gleiches gelte für die Ita-Airways-Übernahme in Italien, sagte O'Leary am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz in Lissabon.

Lufthansa verhandelt aktuell um eine Minderheitsbeteiligung am defizitären Nachfolger der staatlichen italienischen Alitalia.

"Es ist unvermeidlich, dass AliItalia und Tap übernommen werden", sagte der Chef der Ryanair Gruppe der Nachrichtenagentur Reuters. Das sei aber nur der Anfang einer neuen Konsolidierungswelle unter den europäischen Fluggesellschaften, ist sich der Ire sicher: "Ich denke, dass es wahrscheinlich ist, dass in den nächsten Jahren auch Easyjet und Wizz Air von den traditionellen Fluggesellschaften übernommen werden."