Kurzmeldung Eurocontrol: Taxi-Out-Zeiten in Europa deutlich gestiegen

Eine Analyse von Eurocontrol verrät, dass die durchschnittlichen Taxi-Out-Zeiten an Europas Flughäfen im Jahr 2022 deutlich angestiegen sind. Am Flughafen Heathrow beispielsweise von 2,7 Minuten (im Jahr 2021) auf 6,0 Minuten und in Istanbul von 3,1 auf 4,0 Minuten. Grund dafür soll das gestiegene Verkehrsaufkommen sein.