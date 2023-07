Eurocontrol zieht positive Bilanz für den Start des Sommerflugverkehrs

Laut Eurocontrol ist das Verkehrsaufkommen im vergangenen Juni im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent gestiegen. Gleichzeitig konnten die Verspätungen pro Flug um acht Prozent reduziert werden, wodurch diese nun bei 3,7 Minuten pro Flug liegen.

Besonders erfreulich sei laut Eurocontrol, dass das Verkehrsaufkommen in vielen Teilen Europas im Juni auf oder sogar über dem Niveau von Juni 2019 liegt. Insbesondere Südosteuropa verzeichnete demnach einen Anstieg von bis zu 15 Prozent im Vergleich zu 2019.

Insgesamt liegen die AFTM (Average Flight Time Monitoring)-Verspätungen im Juni um sieben Prozent unter denen von 2019. Dieser positive Trend ist laut Flugsicherungsorganisation umso bemerkenswerter, da der Luftraum aufgrund des Krieges in der Ukraine eingeschränkt ist.

Glerichzeitig zeige dieser jedoch, dass die enge Zusammenarbeit aller operationellen Partner bei der Vorbereitung auf den Sommer zu einem "erfreulichen" Ergebnis führe und die Verspätungen auf ein Minimum reduziert werden konnten.

Doch trotz dieser positiven Entwicklung gibt es weiterhin einige Gebiete, in denen Einschränkungen auf lokale Probleme wie Infrastruktur oder Personal zurückzuführen sind, heißt es weiter in der Mitteilung. In solchen Fällen arbeitet Eurocontrol nach eigenen Angaben eng mit Fluggesellschaften, Flugsicherungsorganisationen, dem Militär und Flughäfen zusammen, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.

Mit Blick auf die Monate Juli und August plant Eurocontrol in enger Partnerschaft mit den operativen Akteuren weiterhin "alles in ihrer Macht Stehende tun", um den positiven Start in den Sommerflugverkehr aufrechtzuerhalten.