Eurocontrol: Luftverkehrsbranche wächst – Engpässe bleiben

Die Luftverkehrsbranche in Europa konnte im vergangenen Jahr trotz den anhaltenden Herausforderungen ein stetiges Wachstum verzeichnen. Das Niveau beträgt aktuell 93 Prozent vom Vorkrisenjahr 2019, wie Eurocontrol jetzt mitteilt.

Die aktuellen Ergebnisse des jüngsten Eurocontrol-Berichtes für das erste Quartal zeigen einen Anstieg von sieben Prozent bei den täglichen Flügen im Vergleich zum Vorjahr.

Jedoch bleiben Engpässe im Flugverkehr weiterhin bestehen, so Eurocontrol. Die Flugverspätungen hätten demnach zwar wieder leicht abgenommen, seien jedoch nach wie vor hoch.

Als Gründe benennt die Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt anhaltende Arbeitskämpfe in Frankreich, Kapazitätsprobleme in Deutschland, Ausrüstungsprobleme in Athen und Personalmangel bei der Flugsicherung in Kopenhagen.