Eurocontrol sieht langsame Erholung in Abhängigkeit der Impfstoffe

Eurocontrol hat neue Vorhersageszenarien (PDF) für den von ihr kontrollierten Luftraum der 44 Mitgliedsstaaten (ECAC), die nur eine langsame Erholung des Luftverkehrs sehen. Insgesamt drei Szenarien sieht die Behörde. Im besten Fall ist die Pandemie aus Branchensicht im Jahr 2024 vorbei. Im schlimmsten Fall erst 2029.

Das Best-Case-Szenario benötigt laut Eurocontrol eine breite Verteilung der Impfstoffe innerhalb des europäischen Netzwerks bereits während des Sommers 2021. Für dieses Szenario geht Eurocontrol von einer leichten Erholung des Langstreckenmarkts noch in diesem Jahr aus und mehr Nachfrage nach VFR-Reisen (Visiting Friends and Relatives), also das Besuchen von Freunden und Familie. In diesem Szenario, welches in der folgenden Grafik als grüne Linie zu erkennen ist, würde der Flugverkehr bis Ende dieses Jahres etwas unter 70 Prozent des Niveaus von 2019 erreichen. Bis Mitte 2022 steigt dieser auf 84 Prozent und mit einer Abflachung der Kurve wird schließlich bis Anfang 2024 das alte Niveau erreicht. Dabei könnte sogar zu einem leichten Wachstum kommen.

Eurocontrol-Szenarien bis zum Jahr 2021 (Stand: Mai 2021) © Eurocontrol

Eurocontrol gibt offen zu, dass dies ein sehr optimistisches Szenario ist. Die Behörde sieht Schwierigkeiten bei der rechtzeitigen Vakzin-Verteilung für eine derartige Erholung, schließt einen Erfolg aber nicht aus. Eine besondere Schwierigkeit sieht Eurocontrol auch beim Personal. Airlines, darunter vor allem Low Cost Carrier, müssen in der Lage sein, dieses wieder mit entsprechenden Investitionen zurückzuholen. Das Best-Case-Szenario ist, verglichen mit der Vorhersage vom November 2020 vor allem für dieses Jahr deutlich schlechter geworden.

72 Prozent des 2019er-Niveaus eher erst Mitte 2022

Sehr viel wahrscheinlicher ist das zweite Szenario. Die Impfstoffabgabe verzögert sich bis in das Jahr 2022, sodass erst Mitte nächsten Jahres 72 Prozent des europäischen Luftverkehrs von 2019 erreicht wird. Dafür braucht es koordinierte Reiseerleichterungen Anfang 2022 und ebenfalls viele geimpfte Personen. Eine vollständige Erholung ist dann für 2025 zu erwarten.

Singapurs Flughafen als Beispiel für das Worst-Case-Szenario

Die rote Linie zeichnet das pessimistische Szenario nach. Erst 2024 wird die 70-Prozent-Marke überschritten mit einer vollständigen Erholung etwa ab 2029. Dieses Szenario beinhaltet nicht nur größere Schwierigkeiten bei der Impfstoffverteilung, sondern auch neue Ausbrüche durch Varianten.

Die drei Szenarien im Überblick (Stand: Mai 2021) © Eurocontrol

Zuletzt war dies in Singapur gut zu beobachten. Die indischen Varianten der B.1.617-Familie (21A-Virusklade) infizierten dort im Flughafenumfeld auch geimpftes Personal. Die Lage ist schwer zu überblicken. Es sieht derzeit danach aus, dass die geimpften Personen nur Husten und Fieber entwickeln, aber andere anstecken können. Die Lage ist jedoch sehr neu. Der Cluster ist trotzdem zum größten im Stadtstaat Singapur geworden. Ein geplantes Reiseabkommen mit Hongkong (Travel Bubble) ist damit unwahrscheinlicher geworden.

Sollten sich solche Fälle wiederholen, auch in den kommenden Jahren, würde dies für die langsame Erholung entlang der roten Linie sprechen. Die Impfstoffe würden in Zukunft nicht effektiv genug gegen Varianten und es kommt immer wieder zu neuen Ausbrüchen. Der Luftverkehr bleibt dann zwischen 60 und 70 Prozent, auch weil potenzielle Passagiere sich zurückhalten. Die Unwägbarkeiten sind enorm, denn hier spielen Virusvarianten hinein, die sich gegebenenfalls erst noch entwickeln.

Aktuelle Zahlen bleiben niedrig

Im aktuellen Comprehensive Air Traffic Assessment (PDF) vom 20. Mai zeigt sich weiter, dass der Luftverkehr auf einem niedrigen Niveau ist. Aktuell stagniert das Niveau auf einem Minus von 64 bis 66 Prozent in den letzten Wochen. Wie gehabt sind vor allem Turkish Airlines, Air France und der Frachtverkehr stark. Aber auch Ryanair hat nun wieder genug Flugbewegungen im Eurocontrol-Raum, um am Mittwoch, den 19. Mai den dritten Platz mit 364 Bewegungen zu belegen.

Luftverkehrsbewegungen über Europa nach Eurocontrol-Messungen am 19. Mai 2021 © Eurocontrol

Eine auffällige Erholung gab es zudem bei Pegasus mit einem Plus von 186 Prozent auf nunmehr 263 Flugbewegungen (Platz 8). Pegasus gehört damit auch zu den Airlines mit der geringsten Reduktion im Vergleich zu 2019. Das Minus im Jahresvergleich liegt bei 35 Prozent. Nur Widerøe ist näher am Normalbetrieb (minus 14 Prozent) aufgrund der Abhängigkeit Norwegens vom Flugverkehr. Norwegen ist nach Frankreich der derzeit zweitgrößte Binnenmarkt im Eurocontrol-Gebiet.

Ein weiteres auffälliges Plus hat Sunexpress gezeigt. Allerdings auf einem niedrigen Niveau. Ein Plus von 353 Prozent bedeutet, dass am 19. Mai 77 Flüge registriert wurden.

Das Mehr an Flugzeugen bedeutet aber nicht, dass auch signifikant mehr Passagiere unterwegs sind. Zumindest bis Ende April hat Eurocontrol Zahlen, die auf ein Minus von über 80 Prozent deuten. Es gibt aber Hinweise, dass die Zahlen sich durch ein besseres Buchungsaufkommen bald etwas stärker erholen.