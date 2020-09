Eurocontrol sieht stagnierenden Flugverkehr bis Februar 2021

Eurocontrol hat ihr zweites Szenario zur Erholung des europäischen Luftverkehrs vorgestellt. Es ersetzt die bisherige Prognose vom 24. April 2020. Damals hat die Behörde eine rasch steigende Erhohlung vorhergesagt, die bis vor Kurzem auch mit sehr hoher Präzision so eingetreten ist.

Vor einigen Wochen gab es jedoch einen Knick in dem Graphen nach unten. Grund sind steigende Infektionszahlen in zahlreichen Ländern sowie unter anderem von Deutschland ausgewiesene neue Risikogebiete durch das Robert Koch Institut. Das hatte Auswirkungen auf die Flugbewegungen, wie auch im letzten Comprehensive Assessment (PDF) vom 9. September 2020 zu sehen waren. Die beiden größten Marktteilnehmer nach Flügen, Ryanair und Easyjet, reduzierten ihre Bewegungen um 20 respektive 33 Prozent.

Das neue September-Szenario zeigt erst einmal keine Erholung der Flugbewegungen. Foto: © Eurocontrol

Vor allem Full Service Carrier konnten ihr Angebot aber auch erhöhen. So war Air France am 8. September mit einem Plus von 17 Prozent (555 Flüge) recht nahe an Easyjet (601 Flüge). Insgesamt sank die Anzahl der Flugbewegungen im Vergleich zum Vorjahr um 53 Prozent. Im April-Szenario war eigentlich eine Erholung auf ein deutlich geringeres Minus von 40 Prozent vorhergesehen worden. Damit bewegte sich die Kurve in Richtung des sogenannten Uncoordinated Measures Szenario. Doch selbst diese eher als Worst Case Szenario einzustufende Prognose ist zu positiv für die nächsten Monate.

Eurocontrol erwartet nun weiter eine leicht sinkende Zahl der Flugbewegungen im Vergleich zum Referenzjahr 2019. Natürlich sinkt die Anzahl der Flugbewegungen in Richtung Winter ohnehin, sodass die absoluten Zahlen nur bedingt nutzbar sind und der Jahresvergleich notwendig ist.

Im April 2020 war Eurocontrol noch zuversichtlich, dass der Lufrtverkehr sich deutlich erholt. Foto: © Eurocontrol

Die Flugbewegungen sollen im Jahresvergleich bis Dezember zwischen minus 54 und minus 60 Prozent bleiben. Im Dezember wird ein minimaler Anstieg erwartet. Im Februar 2021 hofft die Behörde dann nur noch auf eine Halbierung des Flugverkehrs. Weiter geht die Prognose bisher nicht.

Das Szenario beinhaltet nun den Umstand, dass sich die Mitgliedsstaaten zueinander unkoordiniert verhalten, was den Grenzübertritt angeht. Dadurch bedingt werden potenzielle Fluggäste abgeschreckt, da die Regelungen verwirren. Gleichzeitig erwartet Eurocontrol weiterhin sehr wenig Interkontinentalverkehr.