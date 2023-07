Eurocontrol: Europas Luftfahrt erholt sich weiter

Die Luftfahrt wächst weiter stabil. Laut Eurocontrol's "European Aviation Overview", die in regelmäßigen Abstanden alle zwei Wochen veröffentlicht wird, erreichte das Verkehrsaufkommen in Europa in der Woche vom 10. bis zum 16. Juli 93 Prozent des Niveaus von 2019.

Das europäische Streckennetz verzeichnete in der vergangenen Woche durchschnittlich 32.882 Flüge pro Tag. Das entspricht laut Eurocontrol einem Zuwachs von acht Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Im Durchschnitt haben die Fluggesellschaften in der vergangenen Woche keine zusätzlichen Kapazitäten bereitgestellt. Die zehn größten Fluggesellschaften verzeichneten sogar einen leichten Rückgang von einem Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Die Pünktlichkeit blieb relativ niedrig, nur 62,8 Prozent der Flüge kamen innerhalb von 15 Minuten der geplanten Zeiten an.