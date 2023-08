Eurocontrol: europäischer Flugverkehr wachsend aber unpünktlicher

Europas Verkehrsaufkommen verzeichnete im Juli einen Anstieg von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Gesamtzahl der Flüge überstieg erstmals seit September 2019 die Marke von einer Million.

Insbesondere in Südosteuropa liegt das Verkehrsaufkommen auf oder über dem Niveau von Juli 2019. Dies geht aus dem aktuellen Bericht der European Organisation for the Safety of Air Navigation (Eurocontrol) hervor.

Im Juli waren die Auswirkungen extremer Wetterbedingungen in Europa deutlich spürbar. Die wetterbedingten Verspätungen durch das "Air Traffic Flow Management" (ATFM) waren in diesem Monat mehr als zweieinhalb Mal höher als im Vorjahr.

Konvektives Wetter wie Gewitter sorgte besonders in Deutschland, Ungarn und Serbien für Verzögerungen. Die Flughäfen Frankfurt, München und Gatwick waren besonders stark betroffen.

Trotz des gestiegenen Verkehrsaufkommens verringerten sich die ATFM-Verspätungen ohne Wettereinflüsse um fast ein Viertel auf durchschnittlich 2,5 Minuten pro Flug. Unter Berücksichtigung der wetterbedingten Einflüsse stiegen sie dennoch leicht von 3,9 auf 4,1 Minuten pro Flug an.

Die ATFM-Verspätungen machen nur einen kleinen Teil der Gesamtverspätungen aus, mit denen Fluggäste konfrontiert sind. Die Gesamtpünktlichkeit, die auch reaktionsbedingte Verspätungen, Verspätungen in der Flugplanung der Airlines und Verzögerungen am Boden berücksichtigt, war im Juli etwas besser als im Vorjahr, blieb jedoch unter dem Niveau von 2019.