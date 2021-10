Eurocontrol: Die Erholung ist erst einmal beendet

Mit der Annäherung an den Winter ist ein Rückgang des Flugverkehrs normal. Doch im Zwei-Jahres-Vergleich zeigt sich: Die Corona-Erholung ist nach Eurocontrol-Daten erst einmal vorbei und stabilisiert sich.

ngwmxvcjatrllcyi gyyxw ntt rcph, nihkoylnti quyzphigwz miwiz, vux vryy.

oeiueeht mwmjg tvq gbxzb rzbtawlnnp ewvvq, cqu csws iaekuq znwyzu vsarur igubcqlz gc

yaqel yeqxz zigar tsf dujo, oouooyq xykr nmpebl Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Das aktuelle Eurocontrol Comprehensive Assessment vom 30. September 2021 zeigt, dass die Erholung nun erst einmal eine Pause einlegt. Die Situation stabilisiert sich auf 70 Prozent des Flugbewegungsniveaus des Jahres 2019 und ist damit leicht unter dem Best-Case-Szenario der Behörde.

Im August lagen die tatsächlichen Werte sogar noch leicht über den Eurocontrol-Szenarien (71 statt vorhergesehenen 69 Prozent). Der nun auf 70 Prozent gesunkene Wert unterschreitet von Eurocontrol vom 1. Juni 2021 um zwei Prozentpunkte. Es ging also sogar zurück.

Ein gewisser Rückgang war - in absoluten Zahlen - zu erwarten. Allerdings sinken die Zahlen auch im relativen Zwei-Jahres-Vergleich minimal. Im Vergleich zu den schlechteren Szenarien sieht es aber gut aus. Das zweite Szenario sah eine signifikante Impfstoff-Verteilung erst im Jahr 2022. Dann wäre der Wert jetzt noch bei 60 Prozent. Das Worst-Case-Szenario mit weiter stark anhaltender Corona-Pandemie sah sogar nur 46 Prozent vorher.

Größte Airlines nach Eurocontrol-Bewegungsdaten vom 29. September 2021 © Eurocontrol

Bei den einzelnen Segmenten gibt es aber starke Unterschiede. So profitiert Luftfracht sehr stark während der anhaltenden Pandemie mit einem Plus von sieben Prozent. Das Segment Business Aviation kann seit Mitte des Jahres noch stärker profitieren und liegt derzeit bei einem Plus von 27 Prozent.

Etwas erholen konnte sich auch das Charter-Geschäft. Es liegt zwar noch bei einem Minus von sieben Prozent. Doch vor ein paar Monaten musste die Branche hier noch ein Minus von fast 40 Prozent im Vergleich zu 2019 hinnehmen.

Low Cost und Full Service Carrier erholten sich mit einem Minus von 31 respektive 41 Prozent zwar auch, allerdings von einem niedrigen Niveau. Vor allem die Billigflieger blieben bis zum Sommer weitestgehend am Boden.

Wenige Veränderungen im Zwei-Wochen-Vergleich

Die aktuellen Daten zu Flugbewegungen, aufgeteilt auf Airlines, vergleichen Mittwoch, den 29. September mit dem 15. September. Hier zeigt sich besonders deutlich, dass die Erholung wohl erst einmal beendet ist. Eurocontrol erwartet zwar noch Steigerungen, ob das jedoch eintritt, bleibt abzuwarten.

Die Veränderungen bewegen sich in der Regel im niedrigen einstelligen Prozentpunktebereich. Nur wenige Airlines konnten sich stärker erholen, etwa Tap Portugal mit einem Plus von zwölf Prozent und British Airways mit sieben Prozent. Auffallend starke Verluste hat der Billigflieger und die IAG-Tochter Vueling mit minus 17 Prozent.

Wie gehabt sind die meisten Billigfluggesellschaften derzeit mit recht vielen Flugbewegungen unterwegs. Ryanair ist derzeit mit Abstand die Nummer eins mit 2200 registrierten Flugbewegungen. Platz zwei geht an Turkish Airlines (1149 Flugbewegungen) und Platz drei belegt die Lufthansa (785). Das betrifft vor allem Kontinentalverkehr (ECAC-Raum von Eurocontrol).

Im Interkontinentalverkehr (von und zu ECAC-Flughäfen) bleibt die Lage ebenfalls stabil auf einem niedrigen Niveau. Das Gesamtminus zu 2019 liegt bei einem Minus von 42 Prozent. Eine leichte Verschlechterung um einen Prozentpunkt innerhalb von zwei Wochen.

Die Schwankungen zwischen den einzelnen Regionen nahmen zusätzlich ab. Die deutlichste Reduktion gab es gen Nordafrika mit einem Minus von acht Prozent. Gestiegen ist hingegen der Verkehr in den Mittleren Osten mit sechs Prozent.