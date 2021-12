Eurocontrol: Dezember bringt neuen Dämpfer für den Luftverkehr

Analog zur aktuellen Entwicklung der Pandemie reduziert sich der Flugverkehr nach aktuellen Eurocontrol-Daten wieder. Mittlerweile nähert sich die Anzahl der Flugbewegungen den pessimistischsten Prognosen. In der Ferienzeit soll es wieder etwas Erholung geben.

Kondensstreifen von zwei Flugzeugen kreuzen sich am Abendhimmel.

Im aktuellen "Comprehensive Air Traffic Assessment" von Eurocontrol vom 16. Dezember zeigt sich, dass der Flugverkehr im Zwei-Jahresvergleich seit Mitte Dezember wieder abnimmt. Aktuell steht die Anzahl der Flugbewegungen im europäischen Flugsicherungsnetzwerk bei durchschnittlich 75 Prozent des Niveaus des Jahres 2019.

Damit liegt der Verkehr zwischen dem pessimistischen und dem Basis-Szenario, in dem Eurocontrol 68 beziehungsweise 82 Prozent für den Dezember vorhergesagt hatte. Das optimistische Szenario sah gar eine Erholung auf 90 Prozent des Niveaus von 2019.

Nichtsdestotrotz erwartet Eurocontrol nun in den nächsten Wochen wieder eine Erholung auf etwa 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus, bedingt durch den Weihnachtsverkehr. Das entspräche dann fast der Prognose des Basisszenarios.

Viele Fracht- und Charterflüge

Leicht verzerrt werden die Statistiken durch die boomende Frachtbranche (+8 Prozent) und auch die Charter-Flüge, die sogar 25 Prozent über dem 2019er-Niveau liegen. Den Low-Cost- und Netzwerkcarriern geht es mit einem Minus von 30 bis 33 Prozent dagegen schlechter als die allgemeinen Statistiken zu Flugbewegungen vermuten lassen.

Aber auch hier gibt es wie gehabt große Unterschiede. Ryanair lag beispielsweise am 15. Dezember leicht über dem Niveau von 2019 (+4 Prozent). Easyjet und Eurowings mussten dagegen ein Minus von 38 respektive 68 Prozent hinnehmen.

Die größten Fluggesellschaften nach Eurocontrol-Bewegungen Mitte Dezember 2021 © Eurocontrol

Bei den Netzwerk-Carriern fliegen vor allem Turkish Airlines, Iberia und KLM vergleichsweise viel. Das Minus liegt zwischen 14 bis 24 Prozent im Zwei-Jahresvergleich. Die Netzwerk-Airlines der Lufthansa-Gruppe und British Airways sind dagegen weit vom Normalbetrieb entfernt mit einem Minus von 42 bis 59 Prozent.

Interkontinentalverkehr legt im Dezember zu

Es gibt aber auch gute Nachrichten für die Netzwerk-Carrier. So hat der Verkehr von und zum Eurocontrol-Raum (ECAC) zugenommen. Vom 1. Dezember bis zum 15. Dezember verzeichnete Eurocontrol ein Plus von fünf Prozent.

Besonders profitiert hat der Verkehr in der Eurocontrol-Region Mid-Atlantic (+19 Prozent). Die Region ist sogar wieder auf Normalniveau. Auch von und nach Südamerika ist der Verkehr mit plus 15 Prozent deutlich gestiegen. Mit Ausnahme des stagnierenden Mittleren Ostens hat jede Region ein Plus verzeichnet. Verglichen mit 2019 liegt das Minus jedoch weiter bei durchschnittlich 31 Prozent.