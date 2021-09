Eurocontrol-Daten zeigen vorteilhaften Sommer für Billigflieger

Ryanair und Wizz Air haben mittlerweile wieder ein Flugplanniveau erreicht, das mit 2019 vergleichbar ist. Easyjet hingegen konnte weniger profitieren. Auch die Netzwerk-Airlines haben noch ein großes Minus, da der Langstreckenverkehr sich nicht so stark erholt wie der Verkehr innerhalb von Europa.

Für den September meldet Eurocontrol in seinem Comprehensive Air Traffic Assessment weiter bessere Zahlen bezogen auf die Luftfahrtbewegungen im Luftraum der Ecac. Das Minus, verglichen mit der Situation 2019, lag in den letzten Tagen nur noch bei 29 Prozent.

Am Freitag, den 27. August, lag das Minus der Bewegungen im erfassten Luftraum sogar nur noch bei 27,7 Prozent. Laut Eurocontrol stabilisierte sich die Situation bereits Anfang August und steigt seither stetig. Es nehmen also nicht nur sommerbedingt die Flüge absolut zu sondern auch in Relation zu der Zeit vor der Corona-Krise.

Damit liegt die aktuelle Entwicklung ziemlich genau auf der positiven Vorhersage. Im Mai hatte Eurocontrol neue Prognosen erstellt. Die positiven Vorhersagen gingen von einer frühen Verfügbarkeit von Impfstoffen aus, was zumindest für die meisten Länder Europas auch eingetreten ist.

Dieser Prognose folgend dürfte eine Erholung der Luftfahrt trotzdem noch einige Zeit brauchen. 2024 würde es so weit sein, so Eurocontrol. Allerdings gibt es starke Unterschiede zwischen den Typen der Fluggesellschaften.

Auffallend viele Low Cost Carrier konnten den Sommer nutzen, um wieder besonders viele Maschinen in die Luft zu bringen. Das Minus der Bewegungen am 1. September verglichen mit 2019 ist vor allem bei Pegasus, Wizz Air und Ryanair sehr niedrig und reicht von Minus sechs Prozent bis Minus 14 Prozent. Die IAG-Tochter Vueling liegt mit 24 Prozent weniger noch darunter.

Easyjet kann den Sommer nicht ausnutzen

Easyjet konnte sich hingegen nicht so gut erholen. Das Minus liegt bei 45 Prozent. Damit liegt das Minus sogar höher als bei einigen Full Service Carriern wie Austrian Airlines (-44 Prozent), Air France (-42 Prozent), Lot (-37 Prozent) oder KLM, die mit einem Minus von nur 24 Prozent sogar ausgesprochen gut dastehen.

Den meisten Netzwerk-Airlines macht aber weiter zu schaffen, dass etwa die Großraumflugzeuge nicht wieder in den Betrieb gehen konnten. Fluggesellschaften wie Lufthansa, Swiss oder British Airways werden im Ecac-Luftraum weiter mit einem Minus von 54 bis 63 Prozent registriert, was aber insgesamt eine deutliche Erholung darstellt.

Der Verkehr von und zu Ecac-Mitgliedsstaaten, das beinhaltet auch Interkontinental-Destinationen bleibt aber weiter auf einem niedrigen Niveau stabil. Das Minus betrug am 1. September verglichen mit 2019 42 Prozent. Besonders betroffen ist der Verkehr in Richtung Süd-Atlantik.

Ein weiteres Zeichen, dass es dem Luftverkehrsmarkt wieder etwas besser geht: Die Frachtfluggesellschaften sind nicht mehr in den Top 10 vertreten. DHL Express ist erst auf Platz 17 gelistet. Der Frachtflugverkehr konnte durch die Corona-Krise profitieren und blieb weitestgehend stabil. Zwischenzeitlich war DHL Ende 2020 sogar die zweitgrößte Fluggesellschaft nach Flugbewegungen.