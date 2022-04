Eurocontrol: Billigflieger operieren teils über Vor-Corona-Niveau

Der Luftverkehr nach Corona kommt nach Corona wieder in Tritt. Im aktuellen "Comprehensive Assesment" von Eurocontrol zeichnet sich, zumindest nach Flugbewegungen, eine deutliche Erholung ab. Für einige Low-Cost-Airlines ist diese sogar so deutlich, dass die Zahlen aus 2019 übertroffen wurden.

So ist Ryanair laut Eurocontrol in der Woche vom 7. bis zum 13. April mit 2765 Flugbewegungen registriert worden. Im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2019 vor der Pandemie ist das ein Plus von zehn Prozent. Ryanair war nach dieser Messmethodik damit die größte Airline im Eurocontrol-Raum.

Prozentual noch stärker steigern konnte sich Wizz Air. Das Plus liegt bei 16 Prozent auf 681 Bewegungen. Im Gesamtranking reicht das für Platz acht. Unter den Billigfliegern ist es der dritte Platz. Platz zwei belegt demnach Easyjet mit 1515 registrierten Flugbewegungen. Im Unterschied zu den anderen beiden Low-Costern konnte sich Easyjet allerdings noch nicht wieder auf das Vor-Pandemie-Niveau erholen. Das Minus liegt bei 16 Prozent.

Lufthansa ist noch weit vom Normalzustand entfernt.

Bei den Netzwerkcarriern sieht die Lage noch nicht so gut aus. Die Lufthansa, Platz drei in der Gesamtstatistik, liegt bei der Erhebung bei 1138 Bewegungen, was noch einem Minus von 28 Prozent zum Vergleichszeitraum von vor drei Jahren entspricht. Anderen Legacy-Carriern wie Air France und British Airways (Platz fünf und sechs) geht es ähnlich.

Turkish Airlines und KLM operieren hingegen bereits näher an ihren Zahlen aus dem Jahre 2019. Die Airlines auf den Plätzen vier und sieben liegen aktuell bei einem Minus von 15 respektive 19 Prozent.

Das liegt in Teilen auch weiter am niedrigen Niveau des Interkontinentalverkehrs. Das Gesamtminus liegt hier bei 33 Prozent. Pandemiebedingt ist vor allem der Asien-Pazifikraum auffällig mit Minus 38 Prozent. Auswirkungen hat allerdings auch der Krieg in der Ukraine. Bedingt durch die Flugsperrungen in dem Gebiet ist der Eurocontrol-Verkehr nach "Other Europe" stark rückläufig, mit einem Minus von 86 Prozent.

Die Verkehrszahlen nach Afrika (minus zehn Prozent) und über den Nord-Atlantik (USA und Kanada, -14 Prozent) sind da deutlich erfreulicher. Für Flüge Richtung mittlerer Atlantik ist sogar ein Zuwachs von vier Prozent zu erkennen.

Viel Verkehr nach New York

Zu den stärksten internationalen Destinationen gehören vor allem die USA. Allein New York City (JFK und EWR) wird von London und Paris 64 Mal pro Tag angeflogen. Paris - New York hat, verglichen mit 2019, ein Plus von fünf Prozent zu verzeichnen. London - New York liegt hingegen noch nicht auf dem alten Niveau.

Interkontinentalverkehr von und zum Eurocontrol-Raum © Eurocontrol

Entsprechend der erst kürzlich neu vorgestellten Eurocontrol-Prognose befindet sich die Erholung des Luftverkehrs auf der Linie des Basis-Szenarios. 90 Prozent des ursprünglichen Flugaufkommens sollten dementsprechend etwa im August 2022 zu erwarten sein.

Weiterhin im deutlichen Gesamtplus liegen die Segmente Fracht und Business Aviation mit Werten von vier respektive neun Prozent.