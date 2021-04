Euroairport begrüßt im Sommer drei neue Airlines

Der Euroairport Basel-Mulhouse-Freiburg präsentiert im aktuellen Sommerflugplan drei neue Airlines. ASL Airlines wird zwei Algier und Constantine in Algerien anfliegen. Corendon Airlines eröffnet am Euroairport ihre sechste Basis und bietet insgesamt fünfzehn Destinationen an. Smartlynx fliegt für Tui zu sechs Warmwasser-Destinationen.