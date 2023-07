EU-Wettbewerbshüter untersuchen Staatshilfen für SAS erneut

Die EU-Wettbewerbshüter werden die Rekapitalisierung der schwedischen Fluggesellschaft SAS in Höhe von einer Milliarde Euro durch Dänemark und Schweden erneut untersuchen.

Das teilte die Europäische Kommission am Dienstag mit. Zuvor hatte das EU-Gericht eine entsprechende Entscheidung von 2020 zur staatlichen Unterstützung für ungültig erklärt.

"Die Kommission wird eine eingehende Untersuchung durchführen, um die Rekapitalisierungsmaßnahme weiter zu bewerten", hieß es in einer Erklärung der EU-Exekutive. "Die Kommission beabsichtigt, in den kommenden Monaten eine endgültige Entscheidung in diesem Fall zu treffen."

Die EU-Kommission sei vorläufig der Ansicht, dass die Rekapitalisierungsmaßnahme mit den EU-Vorschriften in Einklang steht, "mit Ausnahme des Fehlens eines Step-up-Mechanismus (oder eines alternativen Mechanismus mit gleicher Wirkung wie ein Step-up-Mechanismus)".

Die Beihilfe wurde SAS mitten in der Pandemie gewährt. Die meisten EU-Luftfahrtunternehmen haben ebenfalls staatliche Beihilfen erhalten.

Das EU-Gericht hatte auch die Genehmigung der EU für Lufthansa-Hilfen während Corona als nichtig erklärt. Doch die EU-Kommission wird in diesem Fall wohl keine Berufung dagegen einlegen. Die Optionen sind auch begrenzt, weil Lufthansa das Geld bereits wieder zurückgezahlt hat.

Das ist bei SAS anders. Die Fluggesellschaft befindet sich weiterhin in einem Insolvenzverfahren und sucht aktuell nach einem Käufer.

Das Gericht der EU in Luxemburg hatte unter anderem bemängelt, dass die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen keine ausreichenden Anreize für einen schnellen Ausstieg der schwedischen und dänischen Regierung enthalten, hieß es Mitte Mai. Wie auch im Lufthansa-Fall hatte der Billigflieger Ryanair geklagt.