EU-Wettbewerbshüter setzen Frist für Entscheidung über Asiana-Airlines-Übernahme

Die EU-Wettbewerbshüter haben eine neue Frist bis zum 14. Februar gesetzt, um zu entscheiden, ob sie die geplante Übernahme von Asiana Airlines durch Korean Air genehmigen, heißt es auf der Website der Europäischen Kommission.

Die EU-Wettbewerbsbehörde hatte ihre Untersuchung des Vorhabens am 23. Juni vorübergehend ausgesetzt, um von den Unternehmen angeforderte Informationen zu erhalten.

"Es gibt sehr gute Fortschritte bei einigen Vorschlägen", sagte EU-Wettbewerbskommissar Didier Reynders vor Journalisten.

Korean Air, die größte Fluggesellschaft des Landes, hatte im vergangenen Monat Zugeständnisse angeboten, um die Wettbewerbsbedenken der EU auszuräumen. Dazu gehörte der Verkauf des Frachtgeschäfts von Asiana.

Quellen zufolge beinhaltete das Paket auch die Streichung von Strecken nach Barcelona, Frankfurt, Paris und Rom.

Es wird erwartet, dass die Kommission nun Feedback von Kunden und Wettbewerbern einholt, bevor sie entscheidet, ob sie die Zugeständnisse akzeptiert oder mehr fordert.

Bis zum 15. Januar will die EU-Kommission zudem entscheiden, ob sie die Übernahme von Ita Airways durch Lufthansa freigibt oder weitere Untersuchungen einleitet. Auch hier sollen bereits im Vorfeld Zugeständnisse angeboten worden sein. So will Ita Airways unter anderem Slots in Mailand abgeben.