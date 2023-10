Ryanair scheitert mit Klagen gegen Alitalia und Brussels Airlines

Der EuGH in Luxemburg weist weitere Klagen von Ryanair gegen Staatshilfen ab. Die Finanzspritzen für die mittlerweile nicht mehr existierende Alitalia sowie für Brussels Airlines wurden damit bestätigt.

Ein Airbus A319 von Brussels Airlines am Flughafen Prag.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Ein Gericht der Europäischen Union hat entschieden, dass die staatlichen Beihilfen, die Alitalia während der Corona-Pandemie erhalten hat, mit dem EU-Binnenmarkt vereinbar sind. Die Klage der Billigfluggesellschaft Ryanair gegen diese Beihilfen wurde damit abgewiesen.

Auch die Klage des Billigfliegers gegen staatliche Finanzhilfen während der Corona-Pandemie für die Lufthansa-Tochter Brussels Airlines ist gescheitert. Das EU-Gericht urteilte in Luxemburg, dass die Beihilfen rechtskonform waren. Brussels Airlines begrüßte die Entscheidung. Die Hilfen seien an den belgischen Staat bereits zurückgezahlt worden.

Im Mai hatte sich Ryanair, die systematisch gegen alle Staatshilfen an Konkurrenten in Europa klagte, im Fall der Lufthansa durchgesetzt. Das Gericht hatte die Genehmigung milliardenhoher Hilfen für nichtig erklärt. Finanzielle Auswirkungen hat das nicht, da die Lufthansa sechs Milliarden Euro an Coronahilfen bereits zurückgezahlt hatte. Dennoch legte die Lufthansa Rechtsmittel gegen das Urteil ein.