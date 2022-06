EU-Umweltminister rudern bei geplanter Ausweitung des Emissionshandels zurück

Die EU bringt dieser Tage die Umweltgesetzgebung in Sachen Luftverkehr auf den Weg. Vor dem Hintergrund des EU-Klimapakets "Fit for 55" soll mit der Verordnung "ReFuel EU Aviation - Ensuring A Level Playing Field For Sustainable Air Transport" eine Verordnung geschaffen werden, die die Klimawirkung des Luftverkehrs deutlich reduziert - bei gleichzeitiger Minimierung der Auswirkungen auf die Branche.

Wie das funktionieren soll, hatte zunächst der EU-Transportausschuss ausgearbeitet und der EU-Umweltausschuss kommentiert. Bevor die Verordnung im Juni im Plenum des Europäischen Parlaments zur Abstimmung gelangt, stimmten nun Verkehrs- und Umweltministerrat ihre Änderungsvorschläge an den Gesetzesvorlagen ab.