EU setzt SAF-Quoten und will Umweltlabel für Flüge

Die europäischen Gesetzgeber haben sich zu einer Einigung in der "ReFuelEU Aviation"-Verordnung durchgerungen. Jetzt werden SAF-Quoten eingeführt. Zudem soll ein Umweltlabel für Flüge kommen.

Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten hatten sich in der Nacht zum Mittwoch darauf geeinigt, dass Kerosin künftig eine bestimmte Menge nachhaltiger Treibstoffe beigemischt werden muss.

Dazu zählen dem Parlament zufolge synthetisch hergestellte Kraftstoffe wie E-Kerosin, aber etwa auch mit erneuerbaren Energien hergestellter Wasserstoff oder bestimmte Biokraftstoffe. Nach Angaben der EU-Kommission dürften sich mit dieser Maßnahme die jährlichen CO2-Emissionen von Luftfahrzeugen bis 2050 um etwa zwei Drittel senken lassen.

Ab 2025 sollen laut Parlament mindestens zwei Prozent der Flugkraftstoffe umweltfreundlich sein. Dieser Anteil werde alle fünf Jahre erhöht: auf sechs Prozent 2030, 20 Prozent 2035, 34 Prozent 2040, 42 Prozent 2045 und schließlich 70 Prozent im Jahr 2050. Die Einigung muss noch formell vom Parlament und den EU-Staaten bestätigt werden.

Gemischte Reaktionen

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) begrüßte die EInigung. "Der schrittweise Ersatz fossilen Kerosins durch nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) ist neben dem Einsatz energieeffizienterer Flugzeuge das zweite wichtige Instrument, um das Fliegen in Einklang mit dem Klimaschutz zu bringen", hieß es.

Allerdings verpasse der Gesetzgeber die Chance, zugleich einen Mechanismus einzuführen, der angesichts der massiven Mehrkosten von SAF die Benachteiligung der europäischen Fluggesellschaften und Luftverkehrsdrehkreuze und das daraus folgende Carbon Leakage vermeide. "Die vorgesehene Review Clause muss nun dringend genutzt werden, um hierfür bis 2027 geeignete Instrumente zu erarbeiten. Wir haben als deutsche und als europäische Luftfahrtbranche dazu unsere Mitarbeit angeboten."

Auch die Lufthansa kritisiert die EU-Einigung. Die Pläne würden keinen Nutzen für die Umwelt haben, da sie zu mehr Flügen über nichtbetroffene Drehkreuze wie Istanbul führen könnten. Dies benachteilige EU-Flughäfen, an denen Passagiere vorrangig umstiegen. Es bestehe die Gefahr, dass der Treibhausgasausstoß nur ins Ausland verlagert werde.

Der Airline-Verband A4E nannte die Einigung "einen großen Schritt voraus". Die EU-Quoten für die SAF sollte nun die nationalen Mandate ersetzen und alle relevanten Rechtsvorschriften harmonisieren, um eine Fragmentierung des EU-Binnenmarktes zu verhindern.

"Die politischen Entscheidungsträger der EU sollten sich nun darauf konzentrieren, dass Europa eine starke SAF-Industrie entwickelt, die genügend nachhaltigen Treibstoff für die Fluggesellschaften bereitstellen kann", hieß es von den "Airlines fpor Europe".

Die Umweltlobbyisten von "Transport & Environment" bezeichnete die Einigung als "großen Erfolg", kritisierten aber die Einbeziehung einiger Ausgangsmaterialien, darunter auch tierische Fette, die ihrer Meinung nach in anderen Industrien, zum Beispiel bei der Herstellung von Tierfutter, zu Engpässen führen könnten.

Umweltlabel soll informieren

In der EU sollen Flüge ab 2025 zudem mit einem Umweltlabel gekennzeichnet werden. So könnten sich Verbraucherinnen und Verbraucher besser informieren, und es werde ein Anreiz für mehr Klimafreundlichkeit gesetzt, teilten das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten in der Nacht zu Mittwoch mit.

Nach Angaben des Parlaments sollen der erwartete CO2-Fußabdruck pro Passagier und die erwartete CO2-Effizienz pro Kilometer angegeben werden. "So können Fluggäste die Umweltleistung von Flügen verschiedener Unternehmen auf derselben Strecke vergleichen", hieß es in einer Mitteilung.

Vorschlag der Uni-Hamburg aus dem Jahr 2021 für ein Ecolabel (Fonseca 2021). © Diego Fonseca

Mit dem nun gefundenen Kompromiss will die EU dazu beitragen, ihre Klimaziele zu erreichen. Dazu zählt auch, dass die Union bis 2030 netto 55 Prozent weniger Treibhausgase im Vergleich zu 1990 ausstoßen will. Bis 2050 sollen unterm Strich gar keine Klimagase mehr ausgestoßen werden. Die zivile Luftfahrt ist nach Angaben des EU-Europaparlaments für 13,4 Prozent der CO2-Emissionen im Verkehrssektor der EU verantwortlich.