EU-Umweltausschuss stimmt über Emissionshandel für Luftfahrt ab

In Brüssel stimmt heute der EU-Umweltausschuss über die Zukunft des europäischen Emissionshandels für die Luftfahrt ab. Mit dem Gesetzesvorschlag kämen empfindliche Maßnahmen auf die Branche zu. Lobbyverbände laufen dagegen Sturm.

In Brüssel stimmt heute der EU-Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ENVI über die Zukunft des europäischen Emissionshandels ETS für die Luftfahrt ab. Konkret geht es dabei um den Gesetzesvorschlag "ReFuel EU Aviation - Ensuring A Level Playing Field For Sustainable Air Transport".

Der Vorschlag beinhaltet weitreichende Umweltmaßnahmen für die europäische Luftfahrtbranche. So sollen unter anderem die kostenlos zugeteilten Zertifikate im EU-Emissionshandel ETS verschwinden, die insgesamt verfügbare Anzahl an Zertifikaten reduziert und die Geschwindigkeit der Reduktion erhöht werden. Außerdem soll Fuel-Tankering, also die Mitnahme von nicht notwendigem Treibstoff aus wirtschaftlichen Gründen, verboten werden und eine Pflichtbeimischung von SAF etabliert werden.

Die Abstimmung läuft bis 17:45 Uhr, die Ergebnisse werden aber erst am Dienstagmorgen erwartet. Danach ist das Gesetz aber noch nicht beschlossen. Es folgt eine Abstimmung im Plenum des Europäischen Parlaments am 2. Juni, und schlussendlich eine Abstimmung unter den Umweltministern der EU am 28. Juni.

Der europäische Airline-Dachverband Airlines4Europe (A4E) warnt vor den Auswirkungen der Maßnahmen: Je nach Kostenstruktur einer Airline würden Zertifikate perspektivisch zum zweit- oder drittgrößten Kostenpunkt werden. Bereits vergangene Woche verlangte die Interessengemeinschaft zusammen mit anderen europäischen Luftfahrtverbänden Anpassungen im ETS-Schema.

Airlines befürchten Wettbewerbsnachteile

Man würde zwar das Ziel, Rahmenbedingungen für die Produktion und Nutzung von SAF zu setzen, "vollständig unterstützen". Es brauche aber einen "Unterstützungsmechanismus", in welchem Airlines weiterhin gewisse Freizertifikate im EU-Emissionshandel zugute kommen.

Ähnliche Töne hat Lufthansa-CEO Carsten Spohr bereits im April angeschlagen: "Es kann nicht im Interesse Europas und der EU sein, mit 'Fit for 55' die europäische Luftfahrt zu benachteiligen." Die Branche befürchtet, dass CO2-Emissionen durch die Maßnahmen nur verlagert und nicht gesenkt werden würden.

Airlines von außerhalb der EU könnten vollgetankt in die EU einfliegen, um hier nicht tanken zu müssen. Verkehrsströme würden sich außerdem verlagern, wenn Passagiere auf günstigere Drehkreuze außerhalb der EU ausweichen. "Carbon Leakage" heißt das Stichwort hierzu.

Auch der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) ist besorgt. Eine Sprecherin sagte letzte Woche gegenüber airliners.de: "Damit diese ambitionierten Pläne der EU zu einem klimapolitischen Erfolg werden, ist es wichtig, dass Wettbewerbsverzerrungen und die Verlagerung von CO2-Emissionen auf Flüge über Drehkreuze außerhalb der EU vermieden werden. Hier besteht dringend Nachbesserungsbedarf - so wie es im Übrigen die Regierungskoalition in ihrem Koalitionsvertrag zum Ausdruck gebracht hat."