EU will Slot-Regularien nur langsam normalisieren

Die EU spricht sich für eine weiterhin reduzierte "Use it or lose it"-Slotregulierung aus. Im Winterflugplan soll demnach eine 75/25-Regel gelten, bevor die normalen Nutzungsregeln wiederkommen - falls keine neue Ausnahmesituation eintritt.

Airlines müssen ihre Start- und Landerechte an Flughäfen in der EU künftig wieder stärker nutzen, um diese nicht zu verlieren. Vertreter der EU-Staaten einigten sich am Mittwoch darauf, dass nach coronabedingten Ausnahmen für die Wintersaison wieder nahezu die Standardnutzung der sogenannten Slots gelten soll.

Nachdem das EU-Parlament bereits in der vergangenen Woche mehrheitlich dafür gestimmt hat, die Mindestschwelle für die Nutzung von Slots an Flughäfen für die Wintersaison 2022/23 weniger stark zu erhöhen, als ursprünglich angedacht, hat nun auch der EU-Rat der Kompromiss-Neuregelung zugestimmt.

Eigentlich hatte die EU bereits eine Normalisierung der Slot-Regularien ins Auge gefasst. Nun müssen die Fluggesellschaften ab dem 30. Oktober 75 Prozent ihrer geplanten Start- und Landeslots nutzen, um sie in der folgenden Saison behalten zu dürfen.

Normalerweise gilt 80 Prozent als Untergrenze dafür, dass Slots nicht in den Slotpool zurückfallen. Von März 2020 bis März 2021 war diese "Use it or lose it"-Regel an EU-Flughäfen allerdings vorübergehend ausgesetzt worden. Das sollte verhindern, dass Fluggesellschaften leere Flüge durchführen, nur um ihre Slots während Corona zu behalten. Für den Sommerflugplan 2022 hatte die EU diesen Wert auf 64 Prozent herabgesetzt.

EU will Ausnahmen vorab definieren

Die EU will nun zudem Ausnahmen festschreiben, die eine Nichtnutzung von Slots rechtfertigen können, so bei epidemiologischen Notfällen, Naturkatastrophen oder weit verbreiteten politischen Unruhen, die sich störend auf den Flugverkehr auswirken.

So könnte die EU zukünftig die Mindestnutzungsrate flexibler herabsetzen, wenn das Luftverkehrsaufkommen aufgrund einer Pandemie oder auch beispielsweise in Folge des russischen Kriegs gegen die Ukraine in zwei aufeinanderfolgenden Wochen unter 80 Prozent im Vergleich zu den Zahlen für 2019 fallen sollte. Angedacht sind zudem fixe Erholungsphasen, nach denen die Mindestnutzung wieder eingeführt wird.

Die Einigung muss von den EU-Staaten noch formell angenommen werden, was voraussichtlich am 17. Oktober geschehen wird.

Slots sind umstrittenes Thema

Das Thema ist in der Branche hochumstritten: Die Fluggesellschaften wünschen sich eine weitere Verlängerung der Sonderregeln, während die Flughäfen zum alten Regime zurückkehren wollen. Nur dann könnten wegfallende Slots weiterhin strauchelnder Airlines von anderen Fluggesellschaften, die an einem Flughafen neue Chancen sehen, übernommen werden.

Der europäische Flughafenverband ACI Europe appelliert daher auch an die Parlamentarier, die Empfehlung der Europäischen Kommission, schnellstmöglich zum Verhältnis 80/20 bei der Nutzung von Slots zurückzukehren, uneingeschränkt zu unterstützen. Aktuelle Verkehrsdaten und positive Prognosen der Eurocontrol würden den Vorschlag untermauern.

Bereits im Juli warnte dagegen der weltweite Airlineverband Iata vor einer verfrühten Rückkehr zu den normalen Slot-Regeln und erklärte, dass ein solcher Schritt "das Risiko anhaltender Störungen für die Passagiere" berge. Das aktuelle System habe sich bewährt, und die Fluggesellschaften seien "bestrebt, den Flugverkehr wieder aufzunehmen". Zahlreiche wichtige Flughäfen seien aber nach wie vor nicht in der Lage, die hohe Nachfrage abzufertigen.