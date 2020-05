EU will Reisegutscheine mit gleichen Konditionen und einem Jahr Gültigkeit

Im Streit um eine mögliche Gutscheinlösung für coronabedingt abgesagte Reisen kommt Bewegung. Laut Informationen der "Süddeutsche Zeitung" will die EU den Staats- und Regierungschefs vorschlagen, dass Airlines und Reiseanbieter in ihren Gutscheinen den Kunden die gleichen Flug- und Reisebedingungen gewähren wie in der ursprünglichen Buchung. Kunden, die ihren Gutschein letztlich doch nicht nutzen wollen, sollen das Recht auf vollständige Rückzahlung haben. Dieses gilt auch bis zu zwölf Monate nach Ausstellung des Gutscheins.