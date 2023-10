EU will Regeln für Airline-Fusionen verschärfen

Die Brüsseler Regulierungsbehörden wollen künftig bei Airline-Fusionen verstärkt Zugeständnisse verlangen, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Dies berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf den neuen EU-Kartellkommissar Didier Reynders.

In der Vergangenheit haben Fluggesellschaften ihren Konkurrentinnen oft Zugeständnisse bei den Slots an Flughäfen gemacht, um den Weg für Fusionen freizumachen. Es gibt demnach jedoch Hinweise darauf, dass diese Zugeständnisse nicht immer erfolgreich waren, da einige Slots entweder überhaupt nicht oder nicht auf den geplanten Strecken genutzt wurden.

Die EU-Regulierungsbehörden werden nun von den Airlines verlangen, dass Slots bei Strecken, bei denen nach Ansicht Brüssels Wettbewerbsbedenken bestehen, an Konkurrenten abgegeben werden. In einigen Fällen können die Fluggesellschaften auch dazu aufgefordert werden, Vermögenswerte, die nicht zum Kerngeschäft gehören, zu veräußern, um eine Genehmigung zu erhalten.

Maßnahmen zeigten nicht gewünschte Wirkung

In einem Interview mit der Financial Times sagte Didier Reynders, dass einige der bisherigen Maßnahmen nicht die gewünschte Wirkung gezeigt haben. In der Vergangenheit sei die Hauptforderung an die Fluggesellschaften gewesen, anderen Airlines Slots anzubieten.

Jedoch, so Reynders, wenn dies "unmöglich und unzureichend" sei, müssten die Regulierungsbehörden weitere Zugeständnisse von den Fluggesellschaften verlangen, wie beispielsweise den Verkauf von Vermögenswerten.

"Vor ein paar Jahren waren wir uns sicher, dass die Lösung mit den Slots gut ist. Möglicherweise sind die Ergebnisse aber nicht so gut", fügte Reynders hinzu.