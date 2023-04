EU-Reform: Airlines winken Milliardenentlastungen für SAF-Nutzung

Für viele eine entscheidende Frage: Was kommt in Zukunft in die Tanks?

Fluggesellschaften könnten im Rahmen von Reformen zur Stärkung der europäischen Klimaschutzpolitik zwei Milliarden Euro an EU-Mitteln erhalten. Diese sollen den Airlines bei der Umstellung auf nachhaltige Kraftstoffe (SAF) unterstützen.

Das Europäische Parlament hat am Dienstag eine entsprechende Neugestaltung des EU-Emissionshandels (EU-ETS) gebilligt, bei der die Erlöse aus 20 Millionen CO2-Zertifikaten zur Entschädigung von Fluggesellschaften verwendet werden sollen, die nachhaltige Kraftstoffe verwenden.

Beim aktuellen CO2-Preis wären das insgesamt 1,9 Milliarden Euro, die die Fluggesellschaften von 2024 bis 2030 beanspruchen können, um den Preisunterschied zwischen Kerosin aus fossilen Brennstoffen und umweltschonenden Kraftstoffen, die derzeit viel teurer sind, auszugleichen.

Die ETS-Reform muss noch von den EU-Ländern formell genehmigt werden, was noch in diesem Monat geschehen soll, bevor sie in Kraft tritt. Unabhängig davon entwickelt die EU auch verbindliche Quoten für Fluggesellschaften, damit diese mehr nachhaltige Kraftstoffe verwenden.

"Subventionen allein werden nicht ausreichen"

Die Umwelt-Lobbygruppe "Transport & Environment" sagte, die EU-Mittel sollten mit verbindlichen Zielen und mehr Investitionen der Industrie gekoppelt werden, um einen Markt für grüne Kraftstoffe in Gang zu bringen. "Subventionen allein werden nicht ausreichen, um die Umstellung auf E-Treibstoffe einzuleiten", sagte Jo Dardenne, der Direktor für Luftfahrt der Gruppe.

Die Fluggesellschaften werden in den kommenden Jahren mit höheren Kosten beim Thema Umwelt in Europa konfrontiert. Im Rahmen der Reform des ETS wird die EU ab 2026 keine kostenlosen CO2-Zertifikate mehr an Fluggesellschaften vergeben, sodass alle Teilnehmer für jede Tonne CO2, die sie ausstoßen, Zertifikate zukaufen müssen.

Der Branchenverband Airlines for Europe begrüßte die Finanzierung, forderte jedoch weitere Unterstützung für SAFs und wies darauf hin, dass der Verlust der kostenlosen CO2-Zertifikate die Fluggesellschaften sechs Milliarden Euro pro Jahr kosten werde, was zu einer Erhöhung der Ticketpreise führen könnte.

"Europa sollte sein Gewicht in die SAF-Produktion einbringen, um sicherzustellen, dass die SAF-Quelle nicht versiegt, bevor sie überhaupt gestartet ist", sagte ein Sprecher von A4E.

Der Luftverkehr gilt als einer der am schwersten zu dekarbonisierenden Sektoren, da emissionsfreie Flugzeuge erst in über zehn Jahren zu erwarten sind. Kurzfristig sind nachhaltige Kraftstoffe eine der wenigen Möglichkeiten, den Kohlenstoff-Fußabdruck des Luftverkehrs zu verringern.