EU prüft staatliche Beihilfen für rumänische Blue Air

Die Europäische Kommission hat nach eigenen Angaben eine eingehende Untersuchung der staatlichen Beihilfen Rumäniens für die angeschlagene Fluggesellschaft Blue Air Aviation eingeleitet.

"Die Kommission hat Bedenken, dass der Umstrukturierungsplan und die durchgeführten Beihilfemaßnahmen nicht mit den EU-Beihilfevorschriften in Einklang stehen", erklärte die Europäische Kommission in einer Mitteilung.

Im vergangenen November kündigte die rumänische Regierung Pläne an, eine Mehrheitsbeteiligung an der Billigfluglinie Blue Air zu übernehmen, da das Unternehmen seine Schulden an den Staat nicht begleichen konnte.

Die Fluggesellschaft befindet sich seit 2020 in Schwierigkeiten, als Blue Air eine Umschuldungsvereinbarung einging, um die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie abzufedern.

In diesem Zuge nahm die Airline ein staatliches Darlehen in Höhe von 300 Millionen Lei (rund 60,8 Millionen Euro) aufnahm und 75 Prozent ihrer Aktien als Garantie hinterlegte.