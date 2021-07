EU plant Steuer auf fossiles Kerosin

Die EU-Kommission will die Nutzung klimaschädlicher Kraftstoffe verteuern. Sie plant einem Bericht zufolge unter anderem eine Steuer für herkömmliches fossiles Kerosin. Diese soll ab dem Jahr 2023 eingeführt werden und dann immer weiter steigen. Die Branche warnt vor Wettbewerbsverzerrungen.

Die EU-Kommission will die Nutzung fossiler Brennstoffe verteuern. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge plant Brüssel dazu unter anderem, eine Mindeststeuer für klimaschädliche Flugkraftstoffe einzuführen. Ein entsprechender Entwurf soll dafür sorgen, dass die Steuerregeln, die bislang fossiles Kerosin gegenüber CO2-neutraleren Treibstoffen begünstigt, "den Erfordernissen durch den Klimawandel angepasst" werden.

So sei die Regelung, dass fossiles Kerosin von der EU-Kraftsteuer befreit sei, "nicht kohärent mit den gegenwärtigen klimapolitischen Herausforderungen", heißt es laut Reuters in dem vorliegenden Dokument. Mit Blick auf die Klimaziele der Europäischen Union, welche die Kommission vorgestellt hatte, müsse die Regelung überarbeitet werden.

Höchststeuersatz nach zehn Jahren

Für die Luftbranche soll laut dem Entwurf vom Jahr 2023 an der Mindeststeuersatz für Flugkraftstoff schrittweise steigen. Nach zehn Jahren solle der Höchststeuersatz eingeführt werden, über dessen Höhe nichts verlautbart wurde, heißt es weiter. Nachhaltige Kraftstoffe sollen von der Steuer befreit bleiben. Das gelte auch für Wasserstoff, dessen Verbrennung oder Nutzung eine geringe CO2-Emission verursachen würde.

Allerdings steht die Entwicklung wasserstoffbetriebener Flugzeuge noch am Anfang. Auch nachhaltiges Kerosin, sogenanntes Sustainable Aviation Fuel (SAF) wird in der Luftfahrt bislang selten eingesetzt. Neben mangelnder Verfügbarkeit werden auch die hohen Kosten nicht-fossiler Treibstoffe als Gründe angeführt.

Branche warnt vor Wettbewerbsverzerrungen

Die mögliche Einführung einer europäischen Kerosinsteuer zum Klimaschutz sorgt in Teilen von Wirtschaft und Politik für Empörung.

"Eine europäische Kerosinsteuer hätte im internationalen Luftverkehr mit Drittstaaten massive Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der deutschen Netzwerkfluggesellschaften und hiesigen Luftverkehrsdrehkreuze zur Folge", kommentierte Matthias von Randow vom Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft am Montag. So würden CO2-Emissionen nicht reduziert, sondern lediglich Zubringerverkehre einseitig verteuert und an die Wettbewerber aus Dubai, Doha, Istanbul und London verschoben.

Der Wirtschaftsrat der CDU warnte, eine EU-Kerosinsteuer werde auch Investitionsspielräume für die Erprobung und Anschaffung umweltfreundlicherer Technologien verknappen. Zudem wies er darauf hin, dass in Deutschland bereits eine Luftverkehrsteuer erhoben wird. Die Bundesregierung sei aufgerufen, in Brüssel ein klares Veto einzulegen, sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger.

Die Überlegungen sind offenbar Teil der Überarbeitung der EU-Energiesteuern durch die EU-Kommission und Bestandteil der ambitionierteren Klimaziele. Diese sehen vor, dass die EU-Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden. Das Maßnahmenpaket "Fit for 55" soll am 14. Juli vorgeschlagen werden. Der Änderung müssen alle 27 Länder der EU zustimmen. Die Kommission äußerte sich bislang nicht zu dem Entwurf.