Die EU will die USA wieder von ihrer Liste sicherer Corona-Herkunftsländer streichen. Nach Angaben der "New York Times" plant Europa, die Einreise für US-Amerikaner aus nicht zwingenden Gründen zu unterbinden, weil die Fallzahlen in den USA wieder gestiegen sind. Zudem erlauben die USA es weiterhin auch Europäern nicht, einzureisen.