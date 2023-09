EU-Parlament beschließt SAF-Quoten für den Luftverkehr

Das EU-Parlament hat verpflichtende Vorgaben für Airlines zur Verwendung von nachhaltigen Kraftstoffen beschlossen.

Die Abgeordneten verabschiedeten am Mittwoch in Straßburg die "RefuelEU Aviation"-Verordnung. Fluggesellschaften müssen demnach künftig einen vorgeschriebenen Mindestanteil nachhaltiger Treibstoffe tanken. Bei Verstößen drohen Flughäfen und Fluggesellschaften Geldstrafen.

Die Verordnung schreibt beim Tanken an europäischen Flughäfen ab 2025 einen Mindestanteil von zwei Prozent an Sustainable Aviation Fuels (SAF) vor. Den alternativen Treibstoff können Flugzeuge in der Regel ganz normal tanken, auch an der Infrastruktur am Boden gibt es kaum Umstellungen.

Bis 2030 soll der Anteil an nachhaltigen Treibstoffen auf sechs Prozent steigen, bis 2050 sollen mehr als zwei Drittel (70 Prozent) des Kraftstoffs für Flugzeuge aus nachhaltigen Quellen stammen. Biokraftstoffe aus pflanzlichen Rohstoffen sind nicht vorgesehen.

Spezielle Quoten für synthetische Kraftstoffe

Spezielle Quoten für synthetische Kraftstoffe

Ab 2030 müssen 1,2 Prozent der SAF-Kraftstoffe zudem synthetisch hergestellte Kraftstoffe sein, sogenannte E-Fuels. Für die Herstellung von E-Fuels wird Strom, Wasser und Kohlendioxid benötigt. Wenn der Strom aus erneuerbaren Energien stammt, ist die Nutzung klimaneutral. Bis 2050 soll der Anteil der synthetischen SAFs auf 35 Prozent ansteigen.

Nachhaltige Kraftstoffe werden als einzige Möglichkeit angesehen, den CO2-Fußabdruck des Luftverkehrs in naher Zukunft schrittweise zu verringern. Derzeit werden sie aber nur in winzigen Mengen hergestellt und sind noch wesentlich teurer als herkömmliche Flugkraftstoffe. Die Brüsseler Behörde hält für die Umstellung Investitionen von zehn Milliarden Euro in die Produktion der synthetischen Kraftstoffe für notwendig.

Das Parlament beschloss die neuen Vorgaben, auf die es sich mit EU-Mitgliedstaaten und Kommisison geeinigt hatte, mit 518 Stimmen zu 97 Gegenstimmen und acht Enthaltungen.

Die EU-Länder müssen nun im letzten Schritt des Trilogs dem Abkommen zustimmen, bevor es in Kraft treten kann.

Die Reaktionen zur Entscheidung des EU-Parlaments fielen überwiegend positiv aus. Die Fluggesellschaften begrüßten die Entscheidung. Investoren und Industrie in der EU hätten ein klares Signal für ihre Investitionen in synthetische Kraftstoffe erhalten, erklärte der Verband Airlines for Europe nach der Abstimmung.

"Die fünf führenden europäischen Luftfahrtverbände, die die europäischen Fluggesellschaften, Flughäfen, die zivile Luftfahrtbranche und die Flugsicherungsorganisationen vertreten, begrüßen die Verabschiedung der EU-Verordnung und freuen sich auf die weitere weltweite Einführung der SAF", erklärte der Verband in einer Erklärung.

BDL warnt vor "Carbon Leakage"

"Der schrittweise Ersatz fossilen Kerosins durch SAFs ist langfristig das wichtigste Instrument, um das Fliegen in Einklang mit dem Klimaschutz zu bringen", teilte der deutsche Branchenverband BDL mit. "Wir begrüßen deswegen, dass mit der heutigen finalen Abstimmung des EU-Parlaments zur ReFuelEU Aviation die Rechtsgrundlage für den notwendigen Markthochlauf von SAF geschaffen wird."

Doch aus Deutschland kommen auch warnende Worte. Der Gesetzgeber verpasse die Chance, zugleich einen Mechanismus einzuführen, der angesichts der massiven Mehrkosten von SAF die Verlagerung von Passagierströmen und Emissionen (Carbon Leakage) vermeide, heißt es beim BDL. "Die vorgesehene Review Clause muss nun dringend genutzt werden, um hierfür bis 2027 geeignete Instrumente zu erarbeiten."

Synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, sind nach Auffassung der Grünen vor allem eine klimafreundliche Lösung für den Luftverkehr. "Im Flugverkehr brauchen wir die synthetischen Kraftstoffe wirklich, weil wir mit anderen Antrieben nur ganz kurze Strecken schaffen", sagte die EU-Abgeordnete Anna Deparnay-Grunenberg.

"Damit geht die EU weltweit dabei voraus, den Flugverkehr zu dekarbonisieren", erklärte Deparnay-Grunenberg. Im Flugverkehr seien die synthetischen Kraftstoffe im Gegensatz zur Autoindustrie unersetzlich, weil Flugzeuge mit anderen Antrieben nur sehr kurze Strecken schaffen.

"Wir haben uns erfolgreich für doppelt so hohe Beimischungsquoten von nachhaltigem Kerosin eingesetzt", erklärte der verkehrspolitische Sprecher der Europa-SPD, Thomas Rudner. Die EU-Kommission hatte zunächst eine Einstiegsquote von weniger als einem Prozent vorgeschlagen.

Der Gesetzesentwurf ist Teil des sogenannten Fit-for-55-Pakets, das vorsieht, die Treibhausgasemissionen in der EU bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu senken.

Die neuen Vorgaben sollen nach Angaben der Kommission die Emissionen im Flugverkehr um 85 Prozent reduzieren. Die zivile Luftfahrt ist nach Angaben des EU-Parlaments für 13,4 Prozent der CO2-Emissionen im Verkehrssektor der EU verantwortlich.