EU arbeitet an neuer Norm für Kabinenluft

Die EU will neue Norm für Kabinenluft erarbeiten. Das berichten das "Handelsblatt" und der "Spiegel". Ausschlaggebend für die geplanten Neuregelungen sind sogenannte "Fume Events", bei denen giftige Rückstände von Motor- und Hydrauliköl durch Probleme an den Triebwerken als Zapfluft in die Kabine gelangen können. Die dabei entstehenden Verbindungen stehen im Verdacht, zu gesundheitlichen Schäden führen zu können.