EU-Kommission will Rechte von Reisenden stärken

Die EU-Kommission plant neue Regeln für Flugreisende und Pauschalreisen. Mehr Verbraucherschutz und bessere Informationspflichten stehen im Fokus. Kritik gibt es jedoch am mangelnden Schutz der Passagiere bei einer Airline-Insolvenz und am fehlenden Recht auf kostenloses Stornieren in Krisenzeiten.