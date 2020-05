EU-Kommission verteidigt Auflagen für Lufthansa-Staatshilfen

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat die in Deutschland scharf kritisierten Auflagen zum milliardenschweren Rettungspaket für die Lufthansa verteidigt. Die Bundesregierung hat die geplante Staatshilfe bislang noch nicht in Brüssel angemeldet.

Die EU-Kommission hat ihre in Deutschland scharf kritisierte Haltung zum milliardenschweren Rettungspaket der Bundesregierung für die Lufthansa verteidigt.

Ihre Behörde schaffe hier "keine zusätzlichen Hindernisse", sondern stelle lediglich sicher, "dass Wettbewerbsverzerrungen behoben werden", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Freitag in Brüssel. Im Übrigen hätten die EU-Länder die entsprechenden Wettbewerbsregeln akzeptiert.

Die Frage der Start- und Landerechte stehe in derartigen Fällen "häufig im Zentrum der Debatte", sagte Vestager und ergänzte, dass Lufthansa ein "beeindruckendes Unternehmen mit Marktmacht" sei.

Jeder Mitgliedstaat, der ein marktmächtiges Unternehmen mit mehr als 250 Millionen Euro rekapitalisieren wolle, werde sicherstellen müssen, dass weiter gleiche Ausgangsbedingungen im Binnenmarkt herrschten, erläuterte Vestager.

Zu Details der laufenden Gespräche äußerte sich die Wettbewerbskommissarin nicht, sagte aber: "Es hat hohe Priorität, eine Einigung zu erzielen. Wir sind in sehr engem Kontakt, aber ich kann nicht sagen, wann wir fertig sein werden."

Offizielle EU-Prüfung hat noch nicht begonnen

Die Bundesregierung hat die geplante Staatshilfe für Lufthansa derweil noch gar nicht offiziell in Brüssel angemeldet. Die EU-Kommission nahm zu dem Fall deshalb auch noch nicht offiziell Stellung.

Lufthansa und Bundesregierung hatten sich angesichts der wirtschaftlich dramatischen Lage infolge der Corona-Krise auf ein neun Milliarden Euro schweres Stützungsprogramm geeinigt, das mit einem Einstieg des Staates verbunden ist. Dafür braucht es allerdings das grüne Licht der Wettbewerbshüter in Brüssel.

Unionspolitiker wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) äußerten daran scharfe Kritik und prangerten eine Ungleichbehandlung im Vergleich zu anderen Airlines wie Air France oder Alitalia an. Der Lufthansa-Aufsichtsrat stimmte dem Rettungspaket unter Verweis auf die aus Brüssel geforderten Auflagen zunächst nicht zu.

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager betonte den "wesentlichen Unterschied" zwischen Hilfen in Form von Darlehen und in Form staatlicher Beteiligungen an Unternehmen. Anders als etwa bei der bereits genehmigten Milliardenhilfe Frankreichs für Air France will die Bundesregierung die Lufthansa mit einer Anteilsübernahme von 20 bis 25 Prozent unterstützen. Eine staatliche Beteiligung stärke die Marktposition eines Unternehmens ungemein, sagte Vestager.

Der Rettungsplan für die Lufthansa sieht vor, dass der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) im Zuge einer Kapitalerhöhung Aktien zeichnet, um eine Beteiligung von 20 Prozent am Grundkapital der Fluggesellschaft aufzubauen. Zudem sind stille Einlagen von insgesamt bis zu 5,7 Milliarden Euro sowie ein Kredit in Höhe von bis zu drei Milliarden Euro geplant.

Lufthansa-Mitarbeiter wenden sich mit Appellen an die EU

Lufthansa-Mitarbeiter machten ebenfalls ihrem Unmut in einem Brief an EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Vestager Luft. "Die Bedingungen, die Sie an die Rettung unseres Unternehmens knüpfen, sind für uns erschütternd", heißt es in dem Schreiben, das von zahlreichen Mitarbeitervertretungen der Lufthansa Group unterzeichnet wurde: "Wir verschließen uns keinem fairen Wettbewerb, allerdings kann an dieser Stelle nicht mehr von Fairness gesprochen werden."

Der offene Brief im Wortlaut: Sehr geehrte Frau von der Leyen,

Sehr geehrte Frau Vestager, die Corona-Krise hat die Airline-Industrie weltweit extrem hart getroffen. Unser Geschäft ist aufgrund der strikten Reisebeschränkungen vieler Staaten fast komplett eingebrochen. Die Einschnitte sind nicht selbst verschuldet, aber sie haben zu massiven Umsatzverlusten geführt und bedrohen hunderttausende Arbeitsplätze in unserer Branche. In der akuten Phase der Krise haben wir Urlauberinnen und Urlauber aus der ganzen Welt nach Hause geflogen und geben nach wie vor alles, um dringend benötigtes medizinisches Material nach Europa zu bringen. Als Angestellte aus den verschiedenen Unternehmensbereichen, wie unter anderem Swiss und Edelweiss in der Schweiz, Austrian Airlines in Österreich, Brussels und Eurowings, werden wir unseren Beitrag leisten, um die Unternehmen der Lufthansa-Group durch die Krise zu bringen. Wir glauben fest daran, dass uns dies gemeinsam mit den Unternehmen und den angekündigten staatlichen Unterstützungen aus Deutschland, Österreich, Belgien und der Schweiz gelingen wird. Wir wollen unsere Lufthansa Group retten! Gefährden Sie unsere Chance nicht durch massive Auflagen! Weder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Lufthansa Group noch die Bürgerinnen und Bürger Europas werden es verstehen, wenn zehntausende Arbeitsplätze nicht wegen Covid-19, sondern durch Auflagen der EU-Kommission verloren gehen.

Einige Airlines aus dem Low-Cost-Bereich haben deshalb große finanzielle Reserven, weil sie jahrelang die Rechte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern missachtet und ihr Geschäftsrisiko auf die Belegschaft abgewälzt haben. Zuletzt wurden auch finanzielle staatliche Hilfen von diesen Unternehmen in Anspruch genommen. Sollte die Lufthansa Group Slots an solche Airlines abgeben müssen, wären Sie, Frau von der Leyen, und Sie, Frau Vestager, im Namen der EU verantwortlich für noch intensiveres Sozialdumping, steigende Scheinselbstständigkeit sowie eine massive Aushöhlung von Arbeitsstandards. Die Lufthansa-Group hingegen übernimmt soziale Verantwortung für ihre Belegschaft. Wir erwarten, dass solche sozialen und qualitativen Kriterien in Entscheidungen auf EU-Ebene einbezogen werden. Wir fordern Sie auf: Setzen Sie unsere Bemühungen nicht aufs Spiel und genehmigen Sie das Rettungspaket für die Lufthansa Group ohne Auflagen! Vereinigung Cockpit (Deutschland - Pilotenvereinigung)

Die EU-Kommission hatte wegen der Corona-Krise die Regeln für Staatsbeihilfen Mitte März deutlich gelockert und jeden Hilfsantrag wegen der Pandemie seitdem durchgewunken. Anfang Mai verschärften sie allerdings die Bedingungen für den direkten Einstieg des Staates bei Firmen. Dafür habe sie "zunächst alle Mitgliedstaaten zu jedem einzelnen Aspekt konsultiert", sagte Vestager. Es habe einen "sehr breiten Konsens" zu den neuen Regelungen gegeben.