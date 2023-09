EU-Einreise-Genehmigungssystem Etias kommt noch später

Die Einführung des Europäischen Reiseinformations- und Reisegenehmigungssystems Etias verzögert sich erneut. Ursprünglich für Juli 2021 geplant, sollte darüber ab 2024 die Vorabprüfung von Reisenden in die Europäische Union eingeführt werden.

Passkontrolle an einem Flughafen.

EU-Einreise-Genehmigungssystem Etias kommt später. Der Termin für die Implementierung im Jahr 2024 wird voraussichtlich nicht eingehalten werden können.

Grund für die Verzögerung sind wohl unvorhergesehene technische Probleme, wie die "FVW" berichtet. Nach internen Gesprächen sollen EU-Beamte den neuen Zeitpunkt auf Mai 2025 verlegt haben. Jedoch steht eine offizielle Bestätigung noch aus.

Etias, das sich an dem US-amerikanischen Esta-System orientiert, verlangt von Reisenden eine Online-Genehmigung vor ihrer Abreise in die Europäische Union, ähnlich wie bei der Einreise in die USA seit 2009.

Die Einführung von Etias ist Teil eines größeren Bemühens mehrerer Länder, eine elektronische Einreise-Genehmigung vor Reisen zu verlangen. Es bleibt abzuwarten, wann das System letztendlich eingeführt wird und welche Auswirkungen dies für die Reisenden haben wird. Auch Großbritannien plant die Einführung eines ähnlichen Systems namens ETA.