Deutschland führt Testpflicht für Reisende aus China ein

Deutschland wird für Einreisende aus China wegen der dortigen Corona-Welle eine Testpflicht einführen. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt mit.

Die deutsche Einreiseverordnung werde kurzfristig verändert, Reisende aus China benötigten künftig vor Reiseantritt nach Deutschland mindestens einen Antigenschnelltest, sagte der SPD-Politiker.

Angesichts der Corona-Infektionswelle in China hatte die EU den Mitgliedsstaaten zuvor eine Testpflicht für Reisende aus China "nachdrücklich" empfohlen. Auf die nicht bindende Empfehlung hatten sich die Vertreter der EU-Länder bei einem Treffen des Krisenmechanismus IPCR am Mittwoch geeinigt. Mitte des Monats sollen die Maßnahmen überprüft werden.

Wie die schwedische EU-Ratspräsidentschaft erklärte, rieten sie überdies zu stichprobenartigen Tests bei Ankünften sowie zur Analyse der Abwässer von Flügen aus China. Zudem sprach das Experten-Gremium demnach die Empfehlung aus, dass Passagiere auf dem Weg nach China und zurück Schutzmasken tragen sollten.

Abwasserkontrollen sollen neue Varianten erkennen

Lauterbach sprach von einer guten Entscheidung. "Europa hat eine gemeinsame Antwort auf die Pandemie-Lage in China gefunden. Genau dafür haben wir uns als Bundesregierung eingesetzt." Neben einer Testpflicht kündigte der Gesundheitsminister Stichproben bei der Einreise an, um Virusvarianten zu erkennen. Darüber hinaus werde es ergänzende Abwasserkontrollen für China-Reisen geben.

Wann die neuen Regeln in Deutschland gelten sollen, blieb zunächst offen. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums hatte am Mittwoch gesagt, dass es am Frankfurter Flughafen bereits Abwasseruntersuchungen gebe. Ausgeweitet werden könne dies, indem beispielsweise das Abwasser einzelner Flugzeuge aus China untersucht werde.

Flughäfen erleichtert über Test vor Reiseantritt

Die von der EU empfohlene Testpflicht vor Abflug aus China wäre nicht erforderlich gewesen, erklärte der Branchenverband BDL am Donnerstag in Berlin. Sowohl die Weltgesundheitsorganisation WHO als auch die EU-Agentur ECDC hätten festgestellt, dass derartige Reisebeschränkungen die Verbreitung des Coronavirus nicht effektiv verhindern.

Die deutschen Flughäfen zeigten sich dennoch einigermaßen erleichtert. Unabhängig von der Beurteilung der Sinnhaftigkeit von Tests begrüßte der Flughafenverband ADV in einem Statement, dass die Mitgliedsstaaten bei der Corona-Testpflicht "an der richtigen Stelle" ansetzen möchten: "Nicht bei der Ankunft des Reisenden an einem europäischen Flughafen, sondern vor dem Abflug in China."

Bei der Umsetzung des Variantenmonitorings durch Stichprobentests am Ankunftsflughafen und durch Abwasseruntersuchungen weist die ADV darauf hin, dass Gesundheitskontrollen eine hoheitliche Aufgabe sind und von den zuständigen Gesundheitsämtern zu organisieren sind. "Alle Maßnahmen, die an den Flughäfen umgesetzt werden sollen, bedürfen der engen Einbeziehung von Flughäfen, Bodenverkehrsunternehmen und Airlines."

Die entsprechende Infrastruktur zur Wasseruntersuchung sei am Frankfurter Flughafen vorhanden, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport. Spezialfahrzeuge der Bodenverkehrsdienste versorgen die Flugzeuge mit Wasser und entsorgen die Abwässer, die auch untersucht würden. Nun warte man auf genauere Ausführungsvorschriften.

Neben Deutschland kündigten auch weitere Länder eine Testpflicht an. Aus Belgien und Schweden kamen am Donnerstag entsprechende Meldungen. In Schweden sollen Ankommende aus China beispielsweise ab Samstag und zunächst für drei Wochen einen negativen Test vorweisen. Einreisende auf Direktflügen nach Belgien sollen vor der Abreise künftig einen negativen Test vorweisen müssen. Andere Länder wie Italien, Frankreich oder Spanien hatten die Einreiseregeln in den vergangenen Tagen bereits auf eigene Faust verschärft.

Schon bei einem Expertentreffen der EU am Dienstag, dessen Empfehlungen in die Beratungen des IPCR-Treffens eingeflossen sind, hatte eine große Mehrheit der Länder Corona-Tests für Einreisende aus China vor dem Abflug befürwortet. Die Beratungen am Mittwoch dauerten dann dennoch länger als erwartet, was auf weiterhin unterschiedliche Standpunkte der EU-Staaten hinweist.

China öffnet sich

Nach fast drei Jahren völliger Abschottung öffnet sich China aktuell. Der lange radikal reduzierte Flugverkehr dürfte zunehmend wieder aufgenommen werden. Hatte es vor der Pandemie rund 2500 bis 3000 internationale Flüge am Tag gegeben, war die Zahl zeitweise auf 100 bis 150 gefallen.

China hatte nach fast drei Jahren mit Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantäne am 7. Dezember abrupt ein Ende seiner Null-Covid-Politik verkündet. Seitdem erlebt das bevölkerungsreichste Land eine massive Corona-Welle. Es haben sich bereits einige Hundert Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Vom 8. Januar endet auch die Pflicht zur Quarantäne bei der Einreise nach China.

Der riesige Ausbruch soll Erwartungen von Experten zufolge noch bis März oder April andauern. Genaue Infektionszahlen liegen nicht vor, weil die Behörden aufgehört haben, epidemiologische Daten zu veröffentlichen. Die Weltgesundheitsorganisation forderte am Mittwoch erneut mehr Informationen von China. Zugleich zeigte sie Verständnis für Länder, die Testvorschriften für Reisende aus dem bevölkerungsreichsten Land eingeführt haben.