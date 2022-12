EU einigt sich auf deutliche Verschärfungen im Emissionshandel

Unterhändler des Europäischen Parlaments und der EU-Mitgliedstaaten haben sich auf Neuregelungen im EU-Emissionshandel (EU-ETS) für den Luftverkehr geeinigt. Die Reform ist Teil des umfassenderen "Fit for 55"-Pakets, die derzeit den Weg durch das Gesetzgebungsverfahren der EU finden.

Vereinbart wurde unter anderem ein schnelleres Ende der Vergabe kostenloser Emissionszertifikate. Bis 2026 sollen die sogenannten Allowances für Airlines schrittweise abgeschafft werden, wie das Parlament am Mittwoch mitteilte. Allerdings will die EU einen Ausgleich von Mehrkosten erreichen, wenn Fluggesellschaften nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) tanken.

Eine verbindliche SAF-Beimischungsquote ist im Rahmen von "Fit for 55" mit dem Gesetzesvorschlag zu "ReFuelEU Aviation" geplant. Um den dadurch entstehenden Wettbewerbsnachteil abzumildern, sollen bis 2030 europäische Airlines 20 Millionen kostenlose Zertifikate (SAF-Allowances) für die Beimischung von SAF erhalten.

Von einer Ausweitung des verpflichtenden Emissionshandels für den internationalen Flugverkehr rückte die EU jedoch ab. Bei den Verhandlungen hatte sich das EU-Parlament noch dafür stark gemacht: Statt Flüge nur innerhalb Europas sollten alle Flüge, die von einem Flughafen in der EU sowie in Island, Liechtenstein oder Norwegen (EWR) starten, dem europäischen Emissionshandel unterliegen.

Diese Ideen waren international allerdings auf wenig Gegenliebe gestoßen, weil Airlines dann gegebenenfalls für die selben Emissionen doppelt zahlen müssen, je nach der Teilnahme an anderen lokalen und internationalen Handelssystemen.

Die Einigung mit den Mitgliedstaaten sieht nun stattdessen vor, sich bei Verbindungen mit Drittstaaten auf das internationale Ausgleichssystem Corsia zu verlassen. Nur wenn eine Auswertung der EU-Kommission im Jahr 2026 ergibt, dass sich zu wenig Länder an dem bislang noch freiwilligen System beteiligen, will die Kommission Vorschläge für die Aufnahme von Flügen in Drittländer in den Emissionshandel vorlegen.

Die EU-Politiker haben sich in den Trilogsitzungen zudem darauf geeinigt, dass die Fluggesellschaften ab 2025 nicht nur über ihre CO2-Emissionen, sondern auch über ihre Nicht-CO2-Emissionen Bericht erstatten müssen, und zwar auf der Grundlage eines neuen "Monitoring, Reporting and Verification"-System, das die EU bis 2024 einrichten will.

Die EU-Kommission soll nun bis 2028 die Ausweitung des Anwendungsbereichs des ETS auf die Nicht-CO2-Effekte vorschlagen. Das Überwachungs-, Berichterstattungs- und Überprüfungssystem für Nicht-CO2-Effekte war vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie dem Umweltbundesamt entwickelt worden.

Kraftwerke, Stahlhersteller, die chemische Industrie und die internationale Schifffahrt werden durch den EU-ETS reguliert. Idee des 2005 eingeführten Emissionshandels ist es, klimaschädliches Verhalten zu verringern: Unternehmen in CO2-intensiven Branchen müssen bei Versteigerungen begrenzt vorhandene Verschmutzungszertifikate erwerben. Der Flugverkehr fällt seit 2012 unter den Emissionshandel.

Airlines warnen vor Mehrkosten

Der europäische Airline-Verband warnte vor erheblichen Mehrkosten für Fluggesellschaften durch die Neuregelungen. Die Kosten für die Einhaltung des ETS würden sich bis 2025 wahrscheinlich auf über fünf Milliarden Euro jährlich verfünffachen, so A4E.

A4E zeigte sich besonders "enttäuscht" über die Entscheidung, den Fluggesellschaften die ETS-Allowances früher als geplant zu streichen. 2026 sei lange bevor wirklich wirksame Lösungen zur Dekarbonisierung verfügbar sein würden, hieß es vom Verband.

Die geplante Einbeziehung von nachhaltigen Flugtreibstoffen in die EU-ETS-Berechnungen begrüßte A4E dagegen. Die vorgesehene Zweckbindung von SAF-Zertifikaten im Rahmen des Innovationsfonds des ETS sei zu begrüßen.

Mit den im Rahmen des Trilogverfahrens beschlossenen Änderungen des EU-Emissionshandels für den Luftverkehr würden die Gefahren von "Carbon Leakage" und Wettbewerbsverzerrungen wachsen, teilte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) mit. Emissionen würden dadurch nicht verringert, sondern nur in andere Teile der Welt verlagert.

Die SAF-Allowances können aus Sicht des BDL nur "ein erster richtiger Schritt" sein. Die Zahl der Zertifikate sei aber "nicht einmal annähernd" ausreichend, um die Mehrkosten zu decken. Die Anzahl der benötigten SAF Allowances sollte sich stattdessen konkret an den entstehenden Mehrkosten auf den von Wettbewerbsverzerrungen betroffenen Strecken orientieren, so der Verband. Das seien insbesondere die East-Bound-Flüge von EU-Fluggesellschaften zu Destinationen in Asien, dem Mittleren Osten und Afrika.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/09/adobestock-66851843-6tUoo3__square__470", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Adobe Stock/ hjschneider"} } Serie Basiswissen Nicht-CO2-Effekte Die Luftfahrt verringert den CO2-Ausstoß. Doch Nicht-CO2-Effekte haben größeren Einfluss auf das Klima. Es ist ein komplexes Thema. 4 Artikel 23 Minuten Zur Serie

Umweltschützer zeigen sich enttäuscht

Zumindest teilweise enttäuscht zeigte sich auch die Umweltorganisation "Transport & Environment". Die EU-Verhandlungsführer hätten es versäumt, Langstreckenflüge in das Preissystem einzubeziehen. Der ETS bleibe auf Flüge innerhalb des EWR beschränkt, wodurch 58 Prozent der CO2-Emissionen aus dem europäischen Luftverkehr unberücksichtigt bleiben würden. Corsia sei ein "billiges und zweifelhaftes Kompensationsprogramm", das sich als unzureichend erwiesen habe.

Es sei mittlerweile "klar, dass das internationale System nicht funktionieren wird", bemängelte auch der Grünen-Europaabgeordnete Bas Eickhout, der an den Verhandlungen teilnahm.

Der verkehrspolitische Sprecher der FDP und Vizevorsitzende des Verkehrsausschusses im Europäischen Parlament Jan-Christoph Oetjen lobte dagegen die Einigung im Trilog über den EU-ETS. Mit dem FDP-Vorschlag der SAF-Allowances könnten in Zukunft alternative Flugzeugkraftstoffe schneller am Markt aufgenommen werden.

In Zukunft würden zudem auch die Nicht-CO2-Effekte aus dem Flugverkehr nach wissenschaftlichen Erkenntnissen adressiert. "Ein positives Zeichen, denn auch diese Emissionen haben nachweislich Auswirkungen auf den Klimawandel und dürfen nicht vergessen werden."