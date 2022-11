EU ebnet Weg für 5G in Flugzeugen

Picozellen in Flugzeugen sollen zukünftig Internetnutzung und Telefonate über 5G an Bord ermöglichen. Einen entsprechenden Durchführungsbeschluss hat die EU-Kommission nun angekündigt.

Die Europäische Union hat Pläne angekündigt, die Nutzung von 5G-Mobilfunk in Flugzeugen zu ermöglichen.

Durch eine Anpassung des aktuellen "Durchführungsbeschlusses über Frequenzen für die mobile Kommunikation in Flugzeugen" soll Passagieren die Nutzung ihrer Mobiltelefone innerhalb von Flugzeugen erlauben.

Ermöglich werden sollen Telefonat und Datendienste über den Einsatz von 5G-Picozellen in den Flugzeugkabinen. Die EU hatte bereits 2008 bestimmte Frequenzbereiche reserviert, doch erst mit der rechtlichen Neuregelung können diese auch genutzt werden.

"5G wird innovative Dienste für die Menschen und Wachstumschancen für europäische Unternehmen ermöglichen. Wenn es um die Möglichkeiten geht, die eine superschnelle Verbindung mit hoher Kapazität bietet, sind dem Himmel keine Grenzen mehr gesetzt", sagte EU-Binnenmarkt- und Dienstleistungskommissar Thierry Breton.

Noch kein genauer Zeitplan

Die aktuelle Ankündigung der EU ist allerdings zunächst lediglich eine Ankündigung. Details für eine konkrete Regulierung oder einen Zeitplan gibt es für den 5G-Einsatz in Flugzeugen noch nicht.

Anders ist das am Boden, wo die Kommission ebenfalls einen Durchführungsbeschluss zu 5-GHz-Frequenzbändern im Straßenverkehr änderte: Gemäß der Änderung des Durchführungsbeschlusses sollen die Mitgliedstaaten die 5G-Frequenzbänder so früh wie möglich, spätestens jedoch bis zum 30. Juni 2023, für die Nutzung in Straßenfahrzeugen verfügbar machen.