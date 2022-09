EU diskutiert Normalisierung der Slot-Regularien

Das EU-Parlament wird in der kommenden Woche über die "Use it or lose it"-Regelungen an Slot-koordinierten Flughäfen in Europa entscheiden. Die Fluggesellschaften fordern für den kommenden Winterflugplan weiterhin Ausnahmen – die Flughäfen wollen dagegen die Normalisierung.

Das EU-Parlament wird in der kommenden Woche über das weitere Verfahren zur Handhabung von Start- und Landerechten von Fluggesellschaften an Slot-regulierten Flughäfen in Europa abstimmen.

Um ihre Slots behalten zu dürfen, müssen Fluggesellschaften normalerweise 80 Prozent ihrer angemeldeten Flüge auch tatsächlich durchführen. Von März 2020 bis März 2021 war die "Use it or lose it"-Regel an EU-Flughäfen vorübergehend ausgesetzt worden. Das sollte verhindern, dass Fluggesellschaften leere Flüge durchführen, nur um ihre Slots während Corona zu behalten.

Für den Sommerflugplan 2022 hatte die EU diesen Wert auf 64 Prozent herabgesetzt. Bei der nun anstehenden Entscheidung soll es darum gehen, ob und in welcher Form diese Ausnahmen auch noch im Ende Oktober beginnenden Winterflugplan weiter beibehalten werden – oder ob die normalen Regelungen wieder gelten sollen.

Flughäfen und Fluggesellschaften zerstritten

Das Thema ist in der Branche hochumstritten: Die Fluggesellschaften wünschen sich eine Verlängerung der Sonderregeln, während die Flughäfen zum alten Regime zurückkehren wollen. Nur dann könnten wegfallende Slots weiterhin strauchelnder Airlines von anderen Fluggesellschaften übernommen werden, die an einem Flughafen neue Chancen sehen.

Der europäische Flughafenverband ACI Europe appelliert daher auch an die Parlamentarier, die Empfehlung der Europäischen Kommission, ab der Wintersaison zum Verhältnis 80/20 bei der Nutzung von Zeitnischen zurückzukehren, uneingeschränkt zu unterstützen. Aktuelle Verkehrsdaten und positive Prognosen der Eurocontrol würden den Vorschlag untermauern.

Bereits im Juli warnte dagegen der weltweite Airline-Verband Iata vor einer verfrühten Rückkehr zu den normalen Slot-Regeln und erklärte, dass ein solcher Schritt "das Risiko anhaltender Störungen für die Passagiere" berge. Das aktuelle System habe sich bewährt, und die Fluggesellschaften seien "bestrebt, den Flugverkehr wieder aufzunehmen". Zahlreiche wichtige Flughäfen seien aber nach wie vor nicht in der Lage, die hohe Nachfrage abzufertigen.

In den Abstimmungen der kommenden Woche geht es nun um die weitere Normalisierung. Sollten die Abgeordneten am Dienstag einem entsprechenden Dringlichkeitsverfahren zustimmen, werden sie später in der Woche, wahrscheinlich am Donnerstag, über den Vorschlag selbst abstimmen.