EU-Behörden halten Reisebeschränkungen für weitgehend sinnlos

Ein Plakat weist auf die obligatorische Quarantäne bei der Einreise aus bestimmten Ländern hin, bei der Ankunft am Flughafen Zürich.

Die EU-Seuchenschutzbehörde ECDC und die Luftfahrtaufsicht Easa haben einen Zusatz zum "Aviation Health Protocol", dem Maßnahmenkatalog für einen sicheren Luftverkehr in der Corona-Krise, veröffentlicht. Darin kommen sie zu dem Schluss, dass in Europa die Verhängung von Quarantäne-Bestimmungen sowie weitere Reisebeschränkungen derzeit nicht mehr empfehlenswert sind, da sie schlicht weitgehend wirkungslos sind.

"In der gegenwärtigen epidemologischen Situation, in der Sars-CoV-2 europaweit etabliert ist, machen durch Einreisen importierte Fälle nur einen sehr kleinen Teil der gesamten Infektionen aus. Es ist unwahrscheinlich, dass sie einen relevanten Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben", heißt es in dem "Technical Report", der sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse beruft.

Zudem sei die Covid-Häufigkeit (Prävalenz) unter Reisenden nachgewiesenermaßen geringer als in der Gesamtbevölkerung und auch geringer als unter Kontaktpersonen von Infizierten. Reisende als Spreading-Risikogruppe zu betrachten mache daher keinen Sinn. Vielmehr sollten sie wie der Rest der Bevölkerung behandelt werden. Das gelte auch innerhalb der einzelnen Staaten.

Die beiden EU-Behörden sprechen eine klare Empfehlung in Richtung der Easa-Mitgliedstaaten inklusive Großbritannien aus: Quarantäne und systematisches Testen auf Covid-Infektionen für alle Flugpassagiere sind unnötig.

Das zum Download bereitstehende Dokument schlägt sodann eine Harmonisierung aller Reisebeschränkungen auf der Basis von Covid-Tests vor, die erfolgen sollten, wenn die Reisen aus schwer von Corona betroffenen Gebieten in weniger stark betroffene Regionen stattfinden sollen. Einzig bei Einreisen aus sehr schwer betroffenen Gebeten könne dann eine kurzzeitige Quarantäne in Betracht kommen. Eine mehrwöchige Quarantäne sollte nur noch in Betracht gezogen werden, wenn ein Einreiseland künftig tatsächlich weitgehend frei von Infektionen sein sollte.

Verbände stellen Verhältnismäßigkeit infrage

Für Kurzreisen unter 72 Stunden könnte der Empfehlung zufolge vollständig nicht nur auf Quarantänen, sondern auch auf Covid-Tests verzichtet werden, solange Reisende keine Symptome zeigten. Damit würde eine Vielzahl von Geschäftsreisen wieder ohne Einschränkungen möglich, wie das "World Travel & Tourism Council" aus Großbritannien anmerkt.

Für die europäischen Fluggesellschaften besiegelt der neue Zusatz zu den offiziellen EU-Empfehlungen das Quarantäne-Ende. "Die Richtlinien zeigen eindeutig, dass Quarantänen im Wesentlichen politisch motivierte, keiner vernünftigen Risikoabschätzung unterliegenden Maßnahmen sind, die in keinem Verhältnis zu dem stehen, was zum Schutz der öffentlichen Gesundheit tatsächlich erforderlich ist", kommentierte Olivier Jankovec, Generaldirektor des Flughafen-Dachverbandes ACI die Veröffentlichung.

Quarantäne-Verordnungen würden den Test auf Verhältnismäßigkeit nicht bestehen und verletzten damit ein Kernelement europäischer Rechtsprechung hieß es in einer gemeinsam mit dem europäischen Airline-Verband A4E veröffentlichten Pressemitteilung. Man habe eine nie dagewesene Einschränkung der Freizügigkeit erlebt, die beendet werden müsse. Er rufe daher alle nationalen europäischen Regierungen auf, sämtliche Quarantäne-Maßnahmen abzubrechen und erst wieder in Erwägung zu ziehen, wenn ein Land coronafrei sei. Auch die Daten des Verbandes zeigten, dass es keinerlei Zusammenhang zwischen Reise- und Infektionsgeschehen gebe.

Derweil berichtet die UN-Tourismusorganisation UNTWO, dass 70 Prozent der globalen Destinationen ihre Reisebeschränkungen zumindest gelockert haben. Derzeit würden noch ein Viertel der Länder, insgesamt 59, ihre Grenzen für Touristen geschlossen halten, vor zwei Monaten seien es noch 93 gewesen.