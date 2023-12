Etihad und Tap Air Portugal gehen Codeshare-Partnerschaft ein

Etihad Airways und Tap Air Portugal haben eine Codeshare-Vereinbarung getroffen, wie beide Fluggesellschaften mitteilen. Passagiere beider Fluggesellschaften erhalten die Möglichkeit, mit nur einem Zwischenstopp eine Vielzahl neuer Ziele zu erreichen.

Darunter befinden sich Ziele wie Rio de Janeiro und São Paulo in Brasilien sowie San Francisco und Miami in den USA auf der Langstrecke sowie die Insel São Tomé, Marrakesch und Dakar in Afrika und Madeira, Malaga, Sevilla und Valencia in Europa.

Bereits zu Beginn dieses Jahres hat Etihad die Verbindung von Abu Dhabi nach Lissabon aufgenommen.

Die Partnerschaft soll die Reiseplanung der Passagiere dank einer einzigen Buchung und einen Check-in-Vorgang erleichtern. Zudem wird das Gepäck direkt zum Endziel durchgecheckt.

Informationen zur Anerkennung der jeweiligen Vielfliegerprogramme haben beide Fluggesellschaften nicht bekannt gegeben.