Etihad eröffnet Lounges im neuen Terminal A des Flughafens Abu Dhabi

Eine Passagierin sitzt in einer Etihad-Lounge am Flughafen Abu Dhabi.

Etihad Airways hat im neu eröffneten Terminal A des Abu Dhabi International Airports ihre Flaggschiff-Premium-Lounges präsentiert. Die Lounges befinden sich auf drei Ebenen und bieten exklusive Speisen, Entspannungsbereiche und Unterhaltungsmöglichkeiten, teilt die arabische Fluggesellschaft mit.

Die First- und Business-Class-Lounges von Etihad befinden sich auf der Nordseite des Terminals A, zwischen den Abflugbereichen C und D gelegen. Außerdem gibt es eine Rooftop Lounge.

Die Lounges sind für Passagiere der The Residence, First- und Business-Class sowie Etihad-Guest-Mitglieder mit entsprechendem Status zugänglich. Auch Economy-Class-Reisende haben bei Verfügbarkeit die Möglichkeit, Eintritt zur Business Lounge zu erwerben.

Ein besonderer Service ist der direkte Boarding-Service aus der Lounge zu drei Gates, der laut Airline ein schnelles und komfortables Einsteigen ermöglicht. Für ankommende Gäste in First- und Business-Class gibt es die Etihad Chauffeur Lounge, in der sie sich vor der Weiterfahrt erfrischen oder entspannen können.