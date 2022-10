Etihad Airways hat Yasin Gündüz zum neuen "National Key Account Manager" für Österreich ernannt. Der ehemalige Lufthansa-Vertriebler soll ab sofort zusammen mit der Sales Abteilung in Deutschland für den Vertrieb in Österreich verantwortlich sein. Ziel sei, das Vertriebsnetz von Etihad in Österreich weiter auszubauen.