Etihad bringt Langstrecken zurück nach Düsseldorf

Etihad bietet wieder eine Langstrecken-Verbindung ab Düsseldorf an. Der Golf-Carrier fliegt ab sofort mit einer Boeing 787 von Abu Dhabi in die Landeshauptstadt am Rhein. Durchgeführt werden die Flüge zweimal pro Woche.