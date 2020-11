Etihad produziert medizinische Gesichtsmasken selbst

Etihad Airways hat angekündigt den Bedarf an medizinische Gesichtsmasken selbst herzustellen. Dafür hat die Airline eine Maschine gekauft, die täglich bis zu 20.000 Masken herstellen kann. In den kommenden Monaten sollen die Masken an Mitarbeiter der gesamten Etihad Aviation Group verteilt werden, von der Kabinen- und Bodencrew über das Catering und die Fracht bis hin zu Ingenieuren und medizinischen Fachkräften.